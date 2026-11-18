El futbolista del FC Barcelona desvela en un documental cómo era su vida antes de convertirse en una estrella mundial y qué canciones pone en el vestuario en la previa de los partidos

Lamine Yamal ha hablado de sus gustos musicales en un documental sobre sus orígenes. / Instagram | Lamine Yamal

Lamine Yamal en su apego a su gente y sus orígenes sigue siendo una constante en cada una de sus intervenciones, dejando bien claro que no ha olvidado de dónde viene. Consagrado ya como uno de los grandes referentes del fútbol mundial, el extremo del FC Barcelona sigue teniendo muy presente Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y que ha marcado su personalidad.

En el documental 'Revolució 304', el internacional español ha echado la vista atrás para recordar aquellas tardes interminables jugando al fútbol y, de paso, ha dejado al descubierto una faceta más personal relacionada con sus gustos musicales, bastante alejados de cualquier etiqueta.

Sus tardes en Rocafonda

Mucho antes de los grandes estadios, los títulos y la fama, Lamine Yamal disfrutaba del fútbol en el polideportivo de Rocafonda, un recuerdo que todavía conserva con especial cariño y que ha recuperado en el documental. "Me cogía un helado de diez céntimos y estaba allí toda la tarde jugando. Estábamos desde las cuatro de la tarde hasta las nueve, hasta que se iban las luces. Y era increíble para mí", rememora el atacante azulgrana, evocando una infancia en la que el balón era el gran protagonista.

Ese vínculo con sus raíces no se ha diluido con su explosión futbolística. De hecho, Lamine ha convertido el 304, el código postal de Rocafonda, en una de sus señas de identidad, luciéndolo en sus celebraciones y reivindicando siempre a su gente. "Las personas que viven en Rocafonda son de una personalidad muy parecida a la mía… son personas trabajadoras que no tienen nada regalado y que trabajan por su futuro. Yo creo que esto es lo que me hace tener tan buena relación con la gente de allí".

Lamine Yamal celebra un gol acordándose de Rocafonda con su código postal, el 304. / Instagram | Lamine Yamal

La controvertida lista musical de Lamine Yamal

El documental también permite conocer algo más sobre los gustos del futbolista fuera del terreno de juego. Lamine Yamal no se casa con ningún género musical, sino que va alternando estilos en función del momento y de su estado de ánimo. "Soy una persona bastante rara en cuanto a mi estilo musical porque escucho reggaeton, música francesa, rap, brasileña. A veces, flamenco, cuando estoy muy contento, pero no sé, voy cambiando mucho", confiesa.

Su mezcla de estilos no obedece a un particular cariño por ninguna canción, como él mismo reconoce. "No me sé ninguna canción de flamenco, pero lo escucho igualmente".

El '10' azulgrana es quien suele encargarse de poner canciones en el vestuario, aunque no busca imponer sus preferencias personales, sino encontrar un punto de encuentro entre generaciones. "Antes de un partido suelo poner la música en el vestuario y pongo temas más comerciales, que le guste a la gente mayor y a la más joven", asegura. Eso sí, no tiene una playlist fija: "Voy cambiando un poco".

Con esta nueva confesión, Lamine Yamal sigue reivindicando la esencia de aquel niño de Rocafonda que ahora triunfa como futbolista y que juega a ser un líder en el vestuario de todo un FC Barcelona.