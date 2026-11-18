El senderismo es uno de los platos fuertes de los circuitos provinciales organizados por la Diputación de Sevilla, preparándose todo para convertir la Sierra Norte en el nuevo escenario de uno de los mismos

El deporte sigue demostrando ser uno de las cuestiones principales en la provincia sevillana. Semana a semana, cientos de personas aprovechan las cualidades del territorio andaluz para poder vivir experiencias únicas acompañados de la actividad física, con el carácter que se imprime por ello. Muchos son los que salen de esta tierra y que saben que están ante una oportunidad única para ello. A esto hay que añadir el importante componente familiar que ello tiene, siendo una tradición que se genera de mayores a pequeños y que hace que el espíritu deportivo siga más vivo que nunca en la provincia sevillana.

Una de las instituciones encargadas de velar por ello es la Diputación de Sevilla que, cada fin de semana, es una de las protagonistas de los principales circuitos provinciales que hay alrededor del territorio. En estos días, uno de los circuitos que tendrá protagonismo será el de senderismo. Circuito provincial basado en el fomento del ocio activo familiar cuyo objetivo es dinamizar a la vez que poner en valor los senderos de los diversos términos municipales de la provincia de Sevilla. Este es uno de los más especiales, ya que permite conocer enclaves únicos acompañado de la pasión deportiva.

En esta ocasión, el próximo 28 de noviembre se celebrará la última jornada del mismo, que cerrará un año de grandes emociones y que ha servido para vivir momentos únicos. Este se celebrará en el municipio de Guadalcanal, uno de los enclaves más especiales de la Sierra Norte sevillana. El sendero discurre por la Sierra del Viento, en un entorno de montaña mediterránea caracterizado por la presencia de olivares, manchas de encinar y zonas de matorral bajo. La Sierra del Viento constituye un espacio de interés para la observación de aves, especialmente por su situación y sus condiciones favorables para el paso de aves migratorias.

Podrá apuntarse quien tenga al menos 14 años el día de la ruta. El cupo es de 150 personas. Los menores de 18 tendrán que acudir con un adulto y llevar la autorización firmada por su padre, madre o tutor legal. Quien tenga una discapacidad y necesite ayuda durante el recorrido deberá acudir con una persona que pueda prestársela. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el próximo día 26 hasta las 12:00, a excepción de que se agoten las plazas. Una oportunidad para poder vivir la emoción de estas importantes rutas deportivas.