El equipo que entrena Luis de la Fuente se medirá a un gran combinado en la siguiente ronda ya que al ser segunda de su grupo le toca emparejarse con un primero: Tres opciones hay sobre la mesa: Francia, Alemania y Portugal

La Selección Española ya conoce quienes son sus posibles rivales en los cuartos de final de la UEFA Nations League. El equipo que entrena Luis de la Fuente ha finalizado en la segunda posición de su grupo, el C﻿, y por tanto se medirá al campeón del grupo A. B o D toda vez que no puede quedar emparejado con Inglaterra ﻿con la cual se ha enfrentado en la primera fase de esta competición. A España ﻿le espera, toque quien le toque en el sorteo que se realizará este viernes, un rival muy complicado ya que jugará contra Francia, Alemania o Portugal.

España, al quedar segunda de grupo se verá las caras contra Francia, Alemania o Portugal

La Selección Española que entrena Luis de la Fuente va a tener que recuperar su mejor nivel, y dejar atrás la imagen dada contra Inglaterra, sobre todo la primera hora, si quiere pasar de los cuartos de final de la UEFA Nations League ya que el sorteo, que se celebra este viernes a partir de las 12:00 horas, le va a emparejar con Francia, Alemania o Portugal, tres potencias mundiales y aspirantes a ganar cualquier torneo en el que participen.

Sin duda, la más complicada de todas es la nueva Francia entrenada por Zinedine Zidane, que sigue teniendo a una gran generación de futbolistas que está liderada por Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid. La selección de Francia ha realizado una primera fase impecable en la que ha conseguido 4 victorias, 1 empate y 1 derrota en un grupo en el que estaban Bélgica e Italia, dos grandes combinados de fútbol con mucha historia, y la pujante Turquía liderada por Arda Güler.

Mbappé, delantero de Francia, durante un partido.

Otro de los equipos que puede tocarle a España en los cuartos de final de la UEFA Nations League es Alemania que al igual que le pasa a Francia ha comenzado un nuevo proyecto estrenando entrenador. En este caso, la apuesta del fútbol germano ha sido Jürgen Klopp quien ha regresado a los banquillos después de su etapa en el Liverpool. Con sus altos y sus bajos, el inicio del técnico germano no ha podido ser mejor ya que Alemania, al final, ha conseguido el primer puesto, por delante de Países Bajos y Grecia, al sumar 3 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Por último, el último posible rival que le puede tocar a España es una de sus grandes rivales en los últimos 20 años: Portugal, ya que el conjunto ibérico ha tenido batallas con la Selección Española en la misma UEFA Nations League, en Eurocopas y en Mundiales. Ya sin Cristiano Ronaldo, Portugal no ha acusado en demasía toda la polémica que ha habido con su estrella en estos meses ya que ha logrado ser primera de su grupo con comodidad al sumar 5 victorias por solo 1 derrota. El equipo entrenado por Jorge Jesús ha superado a las nórdicas Noruega y Dinamarca y a la débil Gales.

De este modo, sea quien sea el rival, a España le espera unos cuartos de final bastante duros y que supondrá un nuevo test para el equipo de Luis de la Fuente después de la derrota contra Inglaterra por 2-3 en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.