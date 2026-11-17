El comienzo de la jornada 12 no fue fructífera para los equipos españoles ya que sólo el Valencia Basket pudo conseguir la victoria. El Baskonia y el Barça perdieron en su pista. El real Madrid juega este miércoles

La jornada 12 de la Euroliga no comenzó demasiado bien para los intereses de los equipos ya que tres de los cuatro que jugaron, el Real Madrid disputa su encuentro este miércoles, perdieron. Sólo el Valencia Basket pudo ganar en la pista del siempre difícil Partizan, mientras que el Baskonia y el Barça tropezaron en su feudo frente a Hapoel Tel Aviv y a París Basketball respectivamente.

Baskonia 82-85 Hapoel Tel Aviv

Hapoel Tel-Aviv rompió su mala racha en la Euroliga ante el Kosner Baskonia, al que superó en la recta final del partido por 82-85, después de ir por detrás la gran mayoría de los minutos pero mejorar en el último cuarto. Una derrota que prolonga la mala racha del equipo vasco que sigue hundido en la clasificación de la competición.

Fue uno de los mejores partidos de la era Velimir Perasovic en un Baskonia que tuvo en Kenan Kamenjas al mejor con 12 puntos y 12 rebotes, pero la conexión de Vasilije Micic con los interiores Oturu y Odiase fue fundamental que el Hapoel Tel Aviv se llevara la victoria.

Este tropiezo hace que el Baskonia siga como colista en solitario de la Euroliga. El equipo vasco sólo ha podido ganar 1 de los 12 partidos que ha disputado en este arranque de temporada.

Barça 86-89 París Basketball

Un triple sobre la bocina del base francés Nadir Hify acabó con la racha triunfal del Barça y dio la victoria en el Palau Blaugrana al París Basketball (86-89). Darío Brizuela tuvo un triple para enviar el partido a la prórroga, pero la pelota se estrelló en el aro.

Hifi, autor de 25 puntos y 8 asistencias, hizo un partido de menos a más hasta convertirse en el héroe visitante y demostrar por qué es ahora mismo el máximo anotador de la competición ante un Barça muy irregular que acabó pagando muy caras las 22 pérdidas que sufrió en el partido.

Con esta derrota, el Barça está en la sexta posición de la clasificación de la Euroliga con un récord de 8-4, pero es cierto que puede caer una posición si el Real Madrid gana este miércoles a Besiktas en el encuentro que cierra la jornada 12.

El Barça perdió contra el París Basketball. / @FCBbasket

Partizan 64-76 Valencia Basket

El Valencia Basket le dio una lección de dureza física y mental para llevarse el triunfo por 64-76 de la bulliciosa pista del Partizan Belgrado, que le maniató con una pegajosa defensa y redujo su habitual alta anotación pero al que pagó con esa misma moneda y dominó demostrado sus recursos para competir con un juego distinto al que suele mostrar.

El partido se decidió en el último cuarto en donde el Partizan no estuvo fino desde el triple, mientras que el Valencia Basket se apoyó en unos inspirados Kameron Taylor y Armoni Brooks, con 15 y 12 puntos respectivamente, para conseguir la victoria.

Un triunfo que, por otro lado, permite que el Valencia Basket siga liderando la clasificación de la Euroliga.

- Resultados de la jornada 12 de la Euroliga: