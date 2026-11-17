Sin sitio en los planes de Edin Terzic, el extremo ha vuelto a aprovechar el parón para sumar minutos con la selección de Guinea-Bisau, que tiene en su mano la clasificación para la próxima Copa de África

La situación de Álvaro Djaló en el Athletic Club se antoja insostenible. Ni siquiera las lesiones de Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi han aumentado sus opciones de entrar en los planes de Edin Terzic, aunque en su presentación hace más dos años, el director deportivo rojiblanco, Mikel González, destacó la polivalencia del extremo e indicó que también puede ser utilizado de delantero. Pero ni de una cosa ni de la otra.

Hoy día pocos confían realmente en que el madrileño, criado en el barrio bilbaíno de Begoña, pueda abandonar su papel residual en los planes del técnico germano y responder a las elevadas expectativas que generó su fichaje. Ya el pasado verano, el Athletic hizo todo lo posible por intentar colocar a un futbolista que ha visto caer su valor de mercado de forma alarmante desde que firmó por el club bilbaíno. Llegó con una tasación similar a la del coste de su traspaso (15 millones de euros) y actualmente la web especializada Transfermarkt no considera que valga más de 4 millones.

Solo ha jugado 9 minutos con el Athletic

Para intentar frenar esa caída, el club vasco lo movió sin éxito en diferentes mercados. Pero finalmente acabó pesando la decisión personal del jugador, con contrato en vigor hasta 2030, que optó por quedarse para luchar por un puesto. Sin embargo, transcurridos casi tres meses desde que arrancó el cuso, Edin Terzic solo lo ha utilizado en 9 minutos, en la segunda jornada de LaLiga frente al FC Barcelona.

Al menos, el tercer fichaje más caro de la historia del Athletic ya está disponible Después de quedarse fuera de cinco convocatorias seguidas por un problema médico del que poco se ha conocido, ante Osasuna ya estuvo en el banquillo, sin saltar al campo, volviendo aprovechar el parón para sumar rodaje con su selección, después de que en el anterior ya jugase dos partidos e incluso anotase un gol, si bien regresó con una infección que le obligó a seguir un proceso de recuperación individual durante semanas.

Las cuentas de Guinea-Bisau para estar en la Copa de África

Así, Djaló partió como titular el pasado jueves ante Madagascar (1-1), disputando 69 minutos, y este martes salió como suplente para sumar otros 17' en el triunfo ante el mismo rival. Dos resultados que permiten a Guinea-Bisau liderar el Grupo L de clasificación para la Copa de África 2027, lo que acerca otro sueño para el extremo.

Álvaro Djaló celebra un gol con Guinea-Bisau. / Instagram

En este momento, su combinado nacional suma 10 puntos, por los 7 de Nigeria, el único conjunto que puede darle caza. Porque, además, se da la circunstancia de que solo uno de ellos se clasificará para el torneo continental, pues en el grupo compite Tanzania, colista con un punto pero clasificado directamente por ser uno de los organizadores, junto a Kenia y Uganda.

Será el próximo verano, del 19 de junio al 17 de julio, cuando se dispute una Copa de África que podría servir para poner en el escaparate a Álvaro Djaló. Para ello, deberá amarrar el pase con Guinea-Bisau en las dos últimas jornadas que tendrán lugar en el mes de marzo, como local ante Tanzania y visitando a Nigeria para echar el cierre.

El Athletic le buscará una cesión en el mercado de enero

Para entonces, no obstante, puede que el ex del Braga ya no esté en Bilbao. De hecho, en Ibaigane ya han tomado una decisión y en el mercado invernal buscarán de nuevo una cesión que le permita gozar del protagonismo que no tiene en San Mamés y relanzar a sus 27 años una carrera que ha caído en picado. Para ello, la opción de regresar a Portugal se antoja como la más interesante, pues en el país vecino sigue conservando un buen cartel después de sus buenas temporadas en el Sporting de Braga.

Eso sí, se quiere afinar el tiro para no cerrar otra una apuesta fallida, como la que se realizó el pasado curso con su cesión al Al-Gharafa, con la esperanza de que el conjunto de Qatar ejerciera una opción de compra que habría permitido recuperar prácticamente la inversión. Un extraño préstamo que al menos dejó 3 millones en la caja, aunque en fútbol menos competitivo como el del país árabe Djaló tampoco rindió como se esperaba (dos goles y dos asistencias en 32 partidos), con los que el club qatarí no picó para comprarlo de forma definitiva por otros 11 millones.