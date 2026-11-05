El Athletic toma una decisión con Álvaro Djaló de cara al mercado de enero

El extremo apenas ha jugado 9 minutos a las órdenes de Edin Terzic en lo que va de temporada y el club vasco buscará colocarlo de nuevo cuando se reabra la ventana de transferencias, eligiendo la fórmula y el destino más probable

Las lesiones de Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi abren una oportunidad a Álvaro Djaló. En su presentación, Mikel González destacó la polivalencia del extremo e indicó que también puede ser utilizado de delantero. Hoy, más de dos años después de aquello, pocos confían realmente en que el madrileño, criado en el barrio bilbaíno de Begoña, pueda darle un giro radical a su situación y responder a las elevadas expectativas que generó su fichaje, por más que se le pueda presentar una nueva ocasión para reivindicarse.

Ya el pasado verano, el Athletic hizo todo lo posible por intentar colocar a un futbolista que ha visto caer su valor de mercado de forma alarmante desde que firmó por los rojiblancos. Llegó con una tasación similar a la del coste de su traspaso (15 millones de euros) y actualmente la web especializada Transfermarkt no considera que valga más de 4 millones.

Los números y el problema médico de Álvaro Djaló

Para intentar frenar esa caída, el club vasco lo movió sin éxito en diferentes mercados. Además, a la postre pesó la decisión personal del jugador, con contrato en vigor hasta 2030, que decidió quedarse para luchar por un puesto. Pero a la postre, lo cierto es que Edin Terzic solo lo ha utilizado en 9 minutos en lo que va da de temporada, en la segunda jornada de LaLiga frente al FC Barcelona.

Además, Djaló no ha entrado en las cinco últimas convocatorias oficiales por un problema médico del que poco se conocía, siendo el propio técnico alemán el que aclaró su situación en la previa del derbi ante la Real Sociedad. En concreto, explicó que en el parón de septiembre, en el que participó en dos choques con la selección de Guinea-Bisau e incluso hizo un gol, sufrió una infección que le ha llevado a seguir un proceso de recuperación individual.

El Athletic buscará una nueva cesión, con Portugal como vía más interesante

Aún tiene tiempo por delante hasta enero para tratar de ganarse la confianza del entrenador germano. Pero en Ibaigane ya han tomado una decisión y en el mercado invernal buscarán de nuevo una cesión que le permita gozar del protagonismo que no tiene en San Mamés y relanzar a sus 27 años una carrera que ha caído en picado, como informa El Correo.

En este sentido, la opción de regresar a Portugal se antoja como la más interesante, pues en el país vecino sigue conservando un buen cartel después de sus buenas temporadas en el Sporting de Braga. Allí, tras pasar por su cantera, firmó 21 goles y 11 asistencias en 88 partidos, brillando incluso en la Champions.

No se quiere repetir el error del préstamo al Al-Gharafa

Fueron esos números los que llevaron al Athletic a pagar 15 millones de euros más otros 5,5 en variables en el verano de 2024, convirtiéndose en el tercer ficha más caro de la historia rojiblanca y el más costoso de Jon Uriarte como presidente. Sin duda, una apuesta fallida, como la que se realizó el pasado curso con su cesión al Al-Gharafa, con la esperanza de que el conjunto de Qatar ejerciera una opción de compra que habría permitido recuperar prácticamente la inversión.

En su primera campaña en el cuadro bilbaíno, el extremo no alcanzó los mil minutos de juego repartidos en 28 encuentros y solo anotó un tanto. Por ello, se acordó un extraño préstamo que al menos dejó 3 millones e la caja. Pero en un fútbol menos competitivo como el del país árabe tampoco rindió como se esperaba (dos goles y dos asistencias en 32 partidos), con los que el club qatarí no picó para comprarlo de forma definitiva por otros 11 millones.

Sin duda, su situación se ha convertido en un problema para el Athletic. Terzic aseguró meses atrás que el extremo es uno más de la plantilla. "Lo primero que quisimos con Djaló fue que volviera a un buen estado físico y ha trabajado muy duro. Jugó en pretemporada, marcó goles... desgraciadamente dio un paso atrás con unas pequeñas lesiones. Habrá oportunidades", anunció. Pero las mismas siguen sin llegar y no se le esperará más.