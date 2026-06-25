El Athletic Club, con el problema de Álvaro Djaló de nuevo entre manos

El extremo regresa al equipo vasco después de una temporada cedido en el Al-Gharafa en Qatar en donde no ha terminado de recuperar su mejor nivel. Djaló, que tiene tres años de contrato aún con el Athletic Club, va a regresar para intentar ganarse un puesto en el equipo que entrena Edin Terzic

Álvaro Djaló es uno de los asuntos que tiene que resolver el Athletic Club durante este mercado de fichajes o durante la pretemporada después de que el Al-Gharafa de Qatar haya decidido no ejecutar la opción de compra que tenía por él. De este modo, el extremo va a regresar al Athletic Club al cual se va a incorporar para realizar la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador Edin Terzic quien tendrá que decidir si finalmente cuenta con él o no aunque por competencia no lo tendrá nada fácil.

Al-Gharafa decide no ejecutar la opción de compra que tenía por Álvaro Djaló

Álvaro Djaló va a volver al Athletic Club después de que el Al-Gharafa de Qatar haya decidido no pagar los 11 millones de euros con los que podía ficharlo según informa Marca. El extremo no ha terminado de convencer al club qatarí después de una temporada muy discreta en la que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias en los 32 partidos y 1.730 minutos que ha disputado.

Escaso bagaje para un futbolista que estaba llamado a marcar diferencias y que no lo ha hecho. Es por ello que el Al-Gharafa no lo ha comprado y lo devuelve al Athletic Club que ahora tiene un problema entre manos con un Álvaro Djaló que regresa aún más devaluado pues no ha brillado en una liga de bajo nivel.

Álvaro Djaló ahora tiene como objetivo hacer la mejor pretemporada posible en el Athletic Club para intentar convencer a Edin Terzic, el nuevo entrenador del equipo vasco, de que puede formar parte de la primera plantilla durante la próxima temporada. Un punto que ya confirmó hace unos meses el propio futbolista. "Mi mayor sueño es volver al Athletic. Quiero demostrar por qué costé 20 millones. Es un club que me lo ha dado todo y mi deseo para 2026 es no conformarme, trabajar duro e intentar volver".

No tendrá fácil Álvaro Djaló ganarse un puesto en el Athletic Club ya que la competencia es máxima en el puesto de extremo o segunda punta. El club vasco tiene en plantilla a Nico Williams, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Unai Gómez, Peio Canales, Iñaki Williams y Robert Navarro, más lo que pueda aportar Nico Serrano aunque el canterano apunta a salir en este mercado de verano.

El Athletic Club tomará una decisión con Álvaro Djaló durante este verano. Después de desembolsar un total de 15 millones de euros en el verano de 2024, el extremo no cumplió con las expectativas lo que provocó su cesión al Al-Gharafa. Ese movimiento no ha salido tampoco bien y ahora el Athletic Club tiene entre manos un problema por resolver con Álvaro Djaló ya que el futbolista tiene contrato aún hasta el 30 de junio de 2029. Es decir que le quedan tres temporadas más de contrato.