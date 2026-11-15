Víctor Cárdenas resalta la importancia de la Diputación de Sevilla en el Cross Itálica: "La gente no se lo toma como otras carreras competitivas"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el jefe de sección en el Servicio Técnico de Deportes para hablar acerca de las sensaciones de una nueva edición del Cross Internacional de Itálica, que vuelve a acaparar todos los focos

La Diputación de Sevilla sigue demostrando ser una de las instituciones comprometidas con el deporte, organizando esos circuitos que tanta importancia acaban teniendo en el panorama provincial. Muchos son los fines de semana en los que cientos de personas se reúnen en distintos puntos de la provincia para vivir toda la emoción deportiva y realizar un gesto importante: contribuir a que poco a poco se vaya cultivando ese gen deportivo para que la provincia siga teniendo esa predisposición. Todo esto cuenta con el apoyo de esta institución que, a través de sus programas, promueve este estilo de vida.

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En la celebración del Cross Internacional de Itálica, que supuso un nuevo éxito organizativo para la Diputación de Sevilla, pudimos hablar en ESTADIO Deportivo con Víctor Cárdenas, jefe de sección en el Servicio Técnico de Deportes. A través de este servicio, se promueve esa actividad física que también busca dar a conocer rincones únicos de la provincia sevillana y que, entre otras cosas, permite que los municipios puedan aprovechar estos eventos. En la entrevista mantenida, varias fueron las cuestiones que abordó, todas con el eje puesto en ese evento que tanto éxito acaparó en Santiponce.

Las buenas sensaciones del Cross Itálica

"Estamos contentísimos porque, como sabéis, hemos multiplicado el número de inscritos este año y, la verdad, todo lo que nos está llegando, el feedback que nos está llegando de los participantes, es que todos están muy contentos. Creo que el salto que hemos dado es que todo el mundo ha entendido que esto es una fiesta, que la gente no se lo toma como otras carreras competitivas, sino que viene a pasar un rato bueno, ayer a la Nocturna o a la Isla Popular, y a divertirse, sin ese estrés, digamos, de una marca, de un puesto. Entonces, creo que la filosofía que está cogiendo el evento a nivel popular e infantil es muy chula".

Kwizera compitiendo en el Cross de Itálica / Cross Itálica

"Intentamos, a la vez, ser binomios, que la gente vea atletismo del máximo nivel mundial, a las principales estrellas —tenemos campeones olímpicos y campeones del mundo— y luego experimente esa experiencia a su nivel, comparándose con esos atletas internacionales. Entonces, digamos que, en conjunto, es una experiencia súper satisfactoria".

"Somos un grupo pequeño, aunque parezca que no. Es un evento mastodóntico, pero el grupo organizativo es pequeño. Pero son gente muy comprometida; mis compañeros son súper comprometidos, cada uno en su área. Pero, claro, tenemos que atender a muchas parcelas, así que un poco nos vemos desbordados a veces. Pero la verdad es que, en líneas generales, todos hacen un trabajo fantástico".

¿Retos de los próximos años?

"Nos quedan pocas cosas con las que sorprender porque estamos siendo demasiado audaces, sobre todo, ya te digo, con las pruebas populares, intentando meter innovaciones, espacios nuevos... Pero estamos muy orgullosos, por ejemplo, de la carrera nocturna de ayer, que realmente es una apuesta arriesgada porque es un circuito complicado; no deja de ser campo a través y son zonas complicadas".

"Habla con alguien que haya corrido el cross y te dirá que tienes que venir a vivir la experiencia. Hemos tenido precisamente esa demostración ayer en la Nocturna: notamos que el nivel popular era mucho mayor que el año pasado, y eso fue por el boca a boca. Todo el que corrió el año pasado seguro que le dijo a su entorno, a su gente más próxima: Tienes que vivir esto y tienes que conocerlo".