Casimiro Fernández resalta el éxito de una nueva edición del Cross Internacional de Itálica: "La provincia es mucha Sevilla"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla para poder analizar todo lo que ha deparado una edición más del Cross Internacional de Itálica, que sigue acumulando récords por cada año que pasa

Una vez más, la antigua ciudad romana de Itálica ha acogido una de las pruebas de excepción de la provincia sevillana, como es el Cross de Itálica. Miles de corredores se reunieron el pasado domingo en Santiponce para poder vivir un espectáculo de altura, viviéndose un gran espectáculo tanto familiar como deportivo que vuelve a colocar a Sevilla como una de los enclaves únicos para la celebración de este tipo de eventos. Desde primera hora de la mañana, muchas eran las personas que ya abarrotaban este complejo histórico que sirve como gran atractivo para que grandes deportistas puedan fijarse en este lugar para poder competir.

Uno de los medios presentes en esta edición ha sido ESTADIO Deportivo, pudiendo comprobar in-situ las buenas sensaciones que ha dejado esta edición que sigue completando récords. La Diputación de Sevilla, en todo esto, tiene un papel fundamental en el aspecto organizativo del evento; brindando todos los detalles posibles para que no falte nada en la celebración del mismo. Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, ha atendido a los micrófonos de este medio para poder analizar esta edición y, sobre todo, los retos que se avecinan.

"Para nosotros es la prueba deportiva de referencia en cuanto a la organización y también podemos decir que es la cita deportiva más importante que tenemos en nuestra provincia en cuanto a lo que el atletismo se refiere. Estamos hablando de uno de los mejores Cross del mundo, si no el mejor, no dicho por nosotros desde la Diputación, sino por todos los organizadores que en este caso y también la propia ADOC, como Asociación de Organizadores de Campo a Través. Es muy importante estar hoy aquí y estar también apoyando una cita de esta característica como organizadores, porque conjuga evidentemente, por un lado, la prueba profesional con la popular".

Poco a poco, las novedades se van instaurando. En este caso, vuelve a ser importante ese cross nocturno que tanto gustó al público el pasado año. "Es la segunda edición del cross nocturno. Ya podemos decir también que se consolida con éxito de participación, todos los dorsales del cupo de mil inscripciones alcanzados y para nosotros. Ver cómo la gente disfruta y hace del cross una prueba de referencia para ello en su calendario deportivo es importante".

Casimiro Fernández resalta el éxito de una nueva edición del Cross Internacional de Itálica.

¿Qué le comentan los deportistas? Casimiro lo tiene claro. "En la presentación del viernes me llevé una grata sorpresa cuando una de las atletas comentó que para ella es el mejor cross del mundo por la calidad y calidez que tiene de los profesionales cuando reciben a los atletas profesionales. Que un atleta de ese nivel diga que se siente acogida aquí en Sevilla, en Itálica, por la organización del cross y hacerla, en este caso, como una de las referentes en las pruebas a nivel mundial, pues es importante. Siempre intentamos mejorar".

"Todas las figuras que pasan por el cross, no solamente este año, sino en todas las ediciones anteriores, nos hace situarnos dónde estamos. Que los atletas mejores del mundo, campeones del mundo, elijan el cross para participar, es importante. Estamos en una fase del calendario deportivo, donde es cierto que a lo mejor no es de esas pruebas las que llegan en mejores condiciones, pero sí donde se preparan. Y aún así, estando en una fase del calendario, en la que digamos que no es la que puede hacer mejores marcas, pues sí quieren estar aquí. Sevilla en este caso y la provincia es mucha Sevilla".