Gran ritmo de las inscripciones de cara a esta nueva edición del Cross Internacional de Itálica

La edición de este año del Cross Internacional de Itálica sigue dando pasos para que sea una nueva oportunidad mágica, y todo eso se demuestra con el gran ritmo de inscripción que será clave para esta edición

Santiponce volverá a convertirse los días 7 y 8 de noviembre en el centro del atletismo de campo a través. La antigua Ciudad Romana de Itálica acogerá la XLIV edición de una cita incluida en el calendario Gold Level de World Athletics. A pocas semanas de la prueba, el ritmo de las inscripciones confirma el interés que despierta una de las grandes citas deportivas del calendario provincial.

Se esperaba que, como ya viene siendo habitual, las disponibilidades fuesen agotándose poco a poco. Sin embargo, la demanda ya ha dejado varias carreras populares sin plazas disponibles, entre ellas el cross corto masculino y el cross largo mixto nocturno. También se han completado las inscripciones para la prueba de Pitufos, dirigida a los más pequeños. En el resto de las categorías, la participación sigue abierta y la organización mantiene activos los registros a través de la web oficial del evento.

La prueba popular volverá a dividirse en dos distancias. El sábado 7, en horario nocturno, se disputará el cross largo mixto. Esta prueba, que tanta expectación genera, volverá a ser un año más un auténtico éxito de participación. El domingo 8 llegará el turno del cross corto, con categorías sénior y máster. Este día comenzará con las carreras de base y continuará con las pruebas internacionales, antes de cerrar el programa con el relevo mixto.

Esta última modalidad reúne a equipos de cuatro componentes, formados por dos mujeres y dos hombres, y también está teniendo una buena respuesta. El programa incluye, además, carreras para distintas edades, desde las categorías Sub10 hasta Sub20. La participación en las pruebas de base es gratuita, mientras que los cross populares tienen una cuota de inscripción. El plazo se abrió el pasado 1 de octubre y permanecerá disponible hasta el viernes 30, a las 12:00 horas, aunque la normativa contempla la posibilidad de cerrar antes alguna categoría si se alcanza el cupo previsto. La organización establece un límite de participantes para las pruebas populares y un máximo de equipos para el relevo mixto.

El Cross de Itálica volverá así a combinar la presencia de atletas internacionales con la participación popular y las carreras de formación. Ya contamos hace unas semanas, en ESTADIO Deportivo, que este año contará con la presencia de Nadia Battocletti. Un importante reclamo, en un imponente escenario, para hacer una estampa inolvidable del deporte sevillano.