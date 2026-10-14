Ya se conocen los participantes para las jornadas técnicas del Cross Internacional de Itálica
Como ya suele ser habitual en las anteriores ediciones, el Cross Internacional de Itálica ya se prepara para acoger una nueva jornada que permita el acercamiento a esta disciplina más allá de la actividad física
El otoño sevillano ya se acerca y, con él, una de las pruebas que más gusta a los habitantes de la provincia. El Cross Internacional de Itálica ya se prepara para abrir sus puertas, celebrándose los días 7 y 8 de noviembre, en un escenario idílico como es la antigua ciudad romana situada en Santiponce. No es únicamente un mero hecho deportivo, ya que también ofrece la oportunidad de acercarse al campo a través desde otras perspectivas. El viernes 6 de noviembre se celebrarán las XIII Jornadas Técnicas de Itálica, una propuesta dirigida a conocer mejor esta especialidad y a compartir conocimientos entre importantes personalidades de este ámbito.
La jornada tendrá lugar en el Salón Cartuja del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, en horario de tarde. La recepción de participantes y la entrega de documentación comenzarán a las 16:00 horas, antes de la presentación, prevista para las 16:30. El programa se desarrollará en un formato renovado, estructurado en dos mesas coloquio. Esto permitirá adquirir un mayor conocimiento y poder aumentar el interés por una disciplina que sigue creciendo en una provincia que apuesta por él.
La primera comenzará a las 16:45 y abordará el campo a través como base para otras disciplinas y en la detección de talentos. Juan Carlos Higuero será el moderador de un coloquio en el que participarán Alba García Fernández, Antonio Serrano Sánchez, Arturo Martín Tagarro y Enrique Pascual Oliva, profesionales vinculados al entrenamiento y al atletismo.
A continuación, desde las 17:30, la segunda mesa pondrá el foco en la gestión del éxito en el atleta de élite de campo a través. Estará moderada por Rubén Castrillo y contará con Alberto García Bataller, Javier Cañadillas Imedio, José Peiró Guixot y Roberto Cejuela Anta. El turno de preguntas y la clausura están previstos para las 18:15.
Las jornadas tienen como objetivo dar a conocer la importancia del Cross de Itálica como oportunidad para el desarrollo deportivo y económico de la provincia de Sevilla y su área de influencia. También buscan estimular la curiosidad por una especialidad deportiva menos conocida; todo ello para poder hacer que cada vez sean más los interesados en esta gran modalidad deportiva. La actividad es gratuita y abierta al público, previa inscripción, hasta completar el aforo de 120 plazas. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el 4 de noviembre a las 12:00 horas en la web del Cross Internacional de Itálica. Tras la jornada, y una vez verificada la asistencia, quienes se hayan inscrito podrán descargar su certificado.