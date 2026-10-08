Las inscripciones y costes de una nueva edición del Cross Internacional de Itálica

La emoción del Cross Itálica ya se acerca y se siguen dando pasos para poder vivir una jornada más que especial, con las inscripciones ya abiertas y distintas cuestiones relacionadas con las mismas

Hay pruebas que se viven mucho antes de que se dé la salida. En el caso del Cross Internacional de Itálica, las semanas previas también forman parte de la cita: los corredores preparan su participación, los aficionados organizan su visita y la organización trabaja para que todo esté listo. Santiponce volverá a reunirlos los próximos 7 y 8 de noviembre, con el conjunto arqueológico como escenario de un fin de semana dedicado al atletismo.

Buena parte de su atractivo está precisamente ahí. Quienes se acerquen podrán seguir las carreras en un lugar donde los restos de la antigua ciudad romana acompañan el recorrido. A ello se suma la posibilidad de ver competir a grandes atletas y de participar en una prueba que también reserva espacio para los corredores populares. De hecho, ya se conoce uno de los grandes nombres que protagonizarán el cartel de este año, y esa es Nadia Battocletti. La atleta italiana será uno de los grandes atractivos de una edición que se prevé especial.

La Diputación de Sevilla continúa preparando esta nueva edición, de la que ya se van conociendo distintos detalles. Ahora, con noviembre cada vez más cerca, la atención vuelve a una cita que reúne deporte, historia y público en un mismo lugar.

Todos los que lo deseen ya pueden inscribirse

Tal y como se informó en ESTADIO Deportivo, las inscripciones ya han comenzado. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de octubre a las 12:00, todos aquellos que lo deseen podrán inscribirse para poder participar en una de las pruebas más especiales del calendario deportivo sevillano, siempre que queden plazas disponibles. De hecho, ya se han completado las plazas del cross popular largo mixto nocturno y de la promoción conjunta de cross corto y largo. También pueden realizar ya la correspondiente inscripción aquellos que quieran participar como voluntarios en esta prueba, terminando también el día 30 de octubre. Este mismo día también se abrirá el plazo para la inscripción en las jornadas técnicas, un día que suele ser de gran utilidad para los amantes de esta disciplina. Este terminará el 4 de noviembre a las doce de la mañana.

Los costes de inscripción

Las inscripciones conllevan la cuota correspondiente únicamente para las pruebas populares y de relevos, mientras que el resto son gratuitas. El límite de 1.000 participantes para cada prueba se aplica solo a la categoría popular. La inscripción en un cross popular, ya sea corto o largo nocturno, tiene un coste de seis euros. Esta incluye una "Bolsa de la Carrera", un obsequio por la inscripción.

La inscripción en la prueba cross popular relevo mixto estará abierta a equipos conformados por cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, teniendo una cuota de inscripción de 20 euros (con derecho a una "Bolsa de la Carrera" por participante). Además, en todas las categorías de pitufos a sub 20, cuya inscripción es gratuita, todos los participantes que completen el recorrido recibirán un obsequio.