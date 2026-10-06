El Ronquillo protagonizará una nueva jornada del Circuito Provincial de Senderismo

Uno de los circuitos que más gusta en la provincia sevillana vuelve a ser protagonista con la participación de la localidad sevillana, que sigue dando pasos para su final en este mes de otoño

El deporte en la provincia de Sevilla continúa su calendario de otoño y, con ello, vuelve a la palestra una de las pruebas que más gusta al público sevillano. Tras la jornada de Montellano, el senderismo tendrá su siguiente parada en El Ronquillo. Una nueva oportunidad para que los participantes disfruten de la actividad física mientras conocen los paisajes y caminos de la provincia. El Ronquillo recibirá el próximo 18 de octubre la octava de las diez jornadas previstas para este 2026. En esta ocasión, el recorrido elegido será una ruta circular de 12,5 kilómetros que tendrá su inicio y su final en la plaza del Divino Salvador. No habrá marcas que superar ni resultados que perseguir.

Los participantes saldrán del casco urbano para adentrarse en caminos de dehesa y monte mediterráneo. El embalse de Cala será uno de los lugares que podrán conocer durante la mañana. Para llegar hasta él, pasarán por varios arroyos y por el Barranco de la Lana. La cita comenzará en la plaza del Divino Salvador, donde los senderistas deberán estar a las 09:30 horas para la recepción.

El sendero discurre por un entorno representativo del paisaje mediterráneo de la Sierra Norte de Sevilla, en el término municipal de El Ronquillo, atravesando zonas de dehesa, monte bajo y áreas próximas al embalse de Cala. La vegetación está dominada por el encinar, acompañado de matorral mediterráneo, donde destacan especies como la jara, la aulaga, el romero y otras plantas aromáticas adaptadas al clima mediterráneo. En las zonas más húmedas y próximas a los cursos de agua aparecen adelfas y vegetación de ribera, mientras que en determinados tramos también se encuentran pinos, eucaliptos e higueras. Al terminar, la programación del circuito contempla un rato para almorzar y conocer el municipio antes del regreso.

En total, se ofrecerán 150 plazas para personas de 14 años en adelante, cumplidos antes de la fecha de la actividad. Los menores de edad podrán sumarse, pero tendrán que ir con un adulto y llevar el permiso firmado de su padre, madre o tutor legal. Otro de los requisitos que deberán tener en cuenta quienes se apunten es que no se admiten animales. El plazo individual comenzará el 6 de octubre a las 12:00 y terminará el día 15 a las 14:00. Si las plazas se cubren antes, quedará cerrado. Las solicitudes se completarán en la web de la Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

Para la marcha habrá que llevar algo de comida y agua suficiente: la ficha recomienda un mínimo de 1,5 litros. De esta forma, El Ronquillo se convierte en la próxima cita de este circuito especial dentro del deporte sevillano. Esta será así la siguiente parada de un calendario al que, después de esta jornada, le quedarán las citas de Bollullos de la Mitación y Guadalcanal.