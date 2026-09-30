La Diputación de Sevilla refuerza su apuesta por el deporte y aumenta las ayudas a clubes y deportistas

Este órgano sigue demostrando su fuerte apuesta por el deporte y, de esta manera, sigue mostrando una fuerte línea de apoyo económico para que la provincia de Sevilla siga manteniéndose como una de las referentes

La Diputación de Sevilla aumentará esta temporada el presupuesto con el que apoya al deporte olímpico y paralímpico de la provincia. La Junta de Gobierno aprobó el pasado martes una dotación de 1,3 millones de euros dentro de su Programa de Deportes, repartida entre clubes y deportistas con méritos en estas disciplinas.

De esa cantidad, un millón de euros irá destinado a 21 entidades deportivas que promocionan modalidades olímpicas y paralímpicas en categorías máxima y submáxima. Los 300.000 euros restantes corresponden a una línea de ayudas para 71 deportistas con condición de rendimiento y méritos en pruebas de ambas disciplinas. Las dos subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva. "El apoyo a eventos deportivos, el incentivo a los clubes y las becas a deportistas de élite, en definitiva, el compromiso con el alto rendimiento, posibilitan la presencia de nuestros deportistas en los grandes acontecimientos y ponen a la provincia en la ventana de oportunidad para acoger u organizar citas deportivas internacionales, con el posicionamiento global y la consolidación de la ‘Marca Sevilla’ que esto supone".

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, defendió durante la reunión de la Junta de Gobierno que estas ayudas pueden tener recorrido más allá de los resultados deportivos. "Esta inversión de fondos institucionales van a incidir a medio plazo sobre la atracción de turismo deportivo nacional e internacional, con el consiguiente impacto directo en sectores claves de nuestro desarrollo económico, como el turismo, la hostelería, el transporte y el comercio locales". Hay que destacar el incremento de las cuantías asignadas: mientras que el año pasado la ayuda a clubes era de 600.000 euros, en esta edición sube hasta el millón de euros; igualmente, el total de la cantidad destinada a deportistas este año es de 300.000 euros, cien mil más que en 2025, incrementándose también el número de beneficiarios desde los 43 del año pasado a los 71 en 2026. También aumentan las ayudas a los programas deportivos de Deporte Igualitario, que pasan de los 50.000 euros de 2025 a los 70.000 euros para 2026.

Casimiro Fernández ha propuesto también a la Junta de Gobierno de la Diputación la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2028 para la inclusión de una nueva línea: el programa para la rehabilitación del Complejo Universitario Flora Tristán, con el que la Institución provincial colabora con la Universidad Pablo de Olavide. Una propuesta por importe de un millón de euros, que ha contado con el visto bueno del Gobierno provincial.