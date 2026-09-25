Ya se conocen las fechas claves del Cross Internacional de Itálica: voluntariado, inscripciones, jornadas técnicas...

Poco a poco se siguen dando pasos para que de lugar la celebración de una de las pruebas más icónicas de la provincia sevillana, como es el Cross Internacional de Itálica, conociéndose las pruebas que se van a celebrar durante esos días

Se acerca el otoño sevillano y, con ello, empieza la emoción por la práctica deportiva. La provincia sevillana no es que sea reacia a esto, ni mucho menos. Muchos son los adeptos que, semana tras semana, no dudan en apuntarse a los distintos circuitos que propone la Diputación de Sevilla para poder disfrutar de las distintas disciplinas propuestas. Sin embargo, hay una fecha clave, y esa es el Cross Internacional de Itálica. Miles de personas, durante esos días, se dan cita en el histórico paraje de Santiponce para poder realizar esta práctica deportiva acompañados de un enclave histórico casi único en el mundo.

La edición de 2026 ya ha iniciado su cuenta atrás. La próxima edición ya tiene fechas y también la imagen que la acompañará durante los próximos meses. El Cross Internacional de Itálica regresará a Santiponce los días 7 y 8 de noviembre para celebrar su XLIV edición. En ESTADIO Deportivo, la pasada semana pudimos contar la presentación del cartel de esta cita que ya se ha convertido en una tradición, ya que esta edición será la número 63. Un gran número que evidencia algo claro, y es el gran cariño que se tiene a una prueba que sigue evolucionando año tras año.

En este caso, hemos podido conocer algunas fechas claves de cara a la celebración de esta prueba. La apertura de inscripciones de este Cross comenzará el próximo 1 de octubre a las 10:00, terminando la misma el día 30 de ese mes a las 12:00. Algo similar ocurre con la apertura del voluntariado, aunque con la diferencia de que este comenzará el 5 de octubre a partir de las diez de la mañana. Este mismo día también se abrirá el plazo para la inscripción en las jornadas técnicas, un día que suele ser de gran utilidad para los amantes de esta disciplina. Este terminará el 4 de noviembre a las doce de la mañana. También hay una fecha que es muy querida para los amantes del Cross Internacional de Itálica, y esa es la Feria de la Carrera. Este día, que sirve para conocer más de dentro todos los entresijos de la competición, se celebrará tanto los días 6 (17:00h a 21:00h) y 7 (10:00h a 14:00h y 17:00h a 21:00h) de noviembre.

Lo que más puede interesar a los propios participantes de la carrera es saber cómo se recogen los dorsales. Este proceso se podrá hacer en hasta tres días. El viernes 6, en la Feria de la Carrera (Hotel Barceló Renacimiento) desde las 5 de la tarde hasta las 9. Al siguiente día, el 7 de noviembre, se podrá hacer en dos tramos horarios: de diez de la mañana a dos de la tarde; y de cinco de la tarde a nueve. Como suele ser habitual, también se podrá hacer el mismo día 8, que se celebrará la prueba, desde las diez de la mañana en el punto de información ubicado en el propio circuito, hasta una hora antes de la prueba. Por último, las jornadas técnicas se celebrarán el día 6 de noviembre de 17:00 a 19:00 aproximadamente. Sobre las 19:30, tras estas jornadas, en esa misma sala también se procederá a la presentación del cartel de este año.