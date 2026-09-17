Javier Fernández, presente en una nueva exitosa edición de la Copa Sevilla: "Sitúa a la capital hispalense en el mapa del circuito profesional del tenis"

El pasado domingo, la Diputación de Sevilla estuvo presente en la gran final de la Copa Sevilla, una de las citas más importantes del deporte sevillano y que ya se ha convertido en un torneo de referencia

Sevilla volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del tenis profesional. En una nueva edición de la Copa Sevilla, el argentino Facundo Díaz Acosta terminó levantando el título tras imponerse al serbio Dusan Lajovic, poniendo el broche a varios días de competición en la capital hispalense. En dos sets (6-2; 6-1), acabó venciendo a uno de los nombres propios del torneo y ya ha consagrado su nombre en el famoso tablón de campeones de este torneo, donde ya hay jugadores que han hecho historia en el tenis. Una final en la que el argentino consiguió imponer su juego prácticamente desde el comienzo.

Ya son muchos los años que ha protagonizado este torneo el septiembre sevillano, dejando siempre importantes estampas que han ido marcando generaciones. Díaz Acosta fue el gran protagonista de la jornada definitiva, confirmando con su victoria el buen torneo realizado hasta llegar al último partido. La cita volvió a reunir durante varios días a algunos nombres destacados del tenis y permitió a los aficionados sevillanos disfrutar nuevamente de este deporte de cerca. Una tradición que se mantiene con el paso de las ediciones y que convierte al torneo en una de las citas habituales de estas fechas en la provincia.

Entre los asistentes a la final estuvo el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que también participó en el acto de entrega de trofeos al campeón y al finalista. El presidente tuvo la oportunidad de felicitar personalmente al jugador argentino por lo conseguido en Sevilla y destacó tanto su actuación durante el torneo como el nivel ofrecido en la final. Su presencia sirvió también para mostrar nuevamente el apoyo de la institución provincial a una competición que lleva años formando parte del calendario deportivo sevillano.

La Diputación de Sevilla mantiene su respaldo a una competición que continúa creciendo año tras año y que permite que la provincia siga vinculada al deporte de alto nivel. Desde la institución provincial se vuelve a destacar la importancia de una prueba que, por su categoría y trayectoria, se ha convertido en una de las citas de referencia del tenis andaluz. Además, la celebración de este tipo de pruebas permite acercar el deporte profesional a los aficionados y continuar reforzando la presencia de Sevilla dentro de competiciones deportivas de primer nivel. El propio Javier Fernández definió la Copa Sevilla como el evento “de mayor prestigio de Andalucía de su categoría” y valoró su capacidad para situar a la capital hispalense dentro del circuito profesional.