Presentado el cartel de la 44º edición del Cross Itálica

Ya se acerca la fecha para que regrese una de las fechas más importantes para la provincia de Sevilla, cuando se celebre un Cross de Itálica que volverá a marcar la agenda deportiva del próximo mes de noviembre

El deporte sevillano cuenta con pruebas que han conseguido hacerse un hueco propio en el calendario. Los circuitos provinciales tienen un lugar especial en el deporte de la provincia, aunque también hay otras citas que colocan a Sevilla como organizadora de grandes eventos. Pocas reúnen esos ingredientes como el Cross Internacional de Itálica. La prueba permite unir el campo a través con el patrimonio histórico en un circuito difícil de encontrar en cualquier otro lugar. El Conjunto Arqueológico de Itálica volverá a ser el escenario donde corredores de todas las edades compartirán recorrido con algunos de los principales nombres de esta disciplina.

La edición de 2026 ya ha iniciado su cuenta atrás. La próxima edición ya tiene fechas y también la imagen que la acompañará durante los próximos meses. El Cross Internacional de Itálica regresará a Santiponce los días 7 y 8 de noviembre para celebrar su XLIV edición. El cartel presentado para la ocasión vuelve a mezclar las dos señas de identidad de la prueba: el campo a través y el patrimonio histórico que rodea a un circuito único. “Se trata de una simbiosis del deporte masculino y femenino con el espíritu patrimonial del circuito, uno de los más atractivos de la temporada de cross español”, explica Antonio Ruiz, director técnico de la prueba. El Mosaico Casa del Planetario ocupa un espacio destacado en un diseño donde dos atletas representan también el protagonismo adquirido por el relevo mixto.

El cartel tampoco se olvida de la carrera popular nocturna. Una modalidad “muy valorada por las y los atletas sevillanos”, según Antonio Ruiz, que reconoce que las plazas suelen agotarse “a los pocos días de la apertura de los plazos”. Esta prueba volverá a formar parte de la programación del fin de semana, aunque todavía habrá que esperar a la publicación de la normativa y los horarios definitivos para conocer todos los detalles de la competición. “El Cross de Itálica es para todas las edades y para disfrutar en familia y con los amigos”, destaca su director técnico. El punto álgido será el domingo 8, cuando el circuito acoja buena parte de las carreras que forman parte de una cita consolidada dentro del calendario y que volverá a contar con el Cross Femenino y el Cross Masculino entre sus grandes atractivos.

Las inscripciones se abrirán durante el mes de octubre y permitirán participar en la prueba desde distintos ámbitos. Deportistas, clubes y voluntarios podrán formar parte de una nueva edición que también volverá a contar con sus tradicionales Jornadas Técnicas. Todo quedará preparado así para que la “familia del Cross de Itálica” vuelva a encontrarse en Santiponce.