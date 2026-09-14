Deporte Provincial Sevilla 1x08: Juegos provinciales

Los Juegos Provinciales de la Diputación de Sevilla son mucho más que una competición deportiva. Detrás de cada partido hay una apuesta por acercar el deporte base a todos los rincones de la provincia y por ofrecer a niños y jóvenes un espacio para competir, aprender y compartir. En el octavo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' nos centramos en ellos, en su presente y su futuro

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre los Juegos provinciales de la Diputación. Estos juegos, que vienen desarrollándose desde hace décadas, dan la posibilidad a un niño o a una niña de cualquier municipio de la provincia de que pueda ponerse una camiseta, competir, conocer otros pueblos y disfrutar de su disciplina independientemente de dónde viva. Detrás de cada jornada hay un trabajo coordinado entre la Diputación y los ayuntamientos que convierte el deporte base en una herramienta de formación, convivencia y cohesión entre los municipios sevillanos. El programa puede escucharse como podcast en ⁠Spotify⁠ e ⁠Ivoox⁠.

En este octavo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitado a Víctor Cárdenas Fernández, jefe de sección del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla.

Los Juegos Deportivos Provinciales tienen en estas semanas de septiembre uno de sus momentos clave. Mientras los municipios ponen en marcha sus escuelas deportivas y comienzan las captaciones, la Diputación prepara una nueva temporada de una iniciativa que pretende llevar la competición y la práctica deportiva a todos los rincones de la provincia, con especial atención a los municipios más pequeños.“Los Juegos Deportivos Provinciales no son más que una extensión de esa competencia que tenemos como Diputación de asistencia técnica a los municipios, en este caso en materia de deportes”, explica Víctor Cárdenas. La iniciativa está dirigida principalmente a localidades de menos de 20.000 habitantes, aunque la participación no está restringida al resto de municipios, y permite que niños y niñas puedan practicar distintas disciplinas durante toda la temporada, desde finales de octubre o principios de noviembre hasta mayo.En cuanto a las modalidades, la oferta combina deportes colectivos e individuales. Fútbol y baloncesto son los grandes protagonistas, acompañados por voleibol, tenis y pádel. Además, el balonmano mantiene su presencia, aunque todavía con una participación más reducida y una estructura diferente al resto de disciplinas. Por su parte, el tenis de mesa afronta esta temporada un cambio de formato: deja de formar parte de los Juegos como competición regular para convertirse en un circuito deportivo provincial con jornadas puntuales.

Y detrás de todas esas competiciones hay una cifra especialmente significativa: más de 10.000 chicos participan cada fin de semana en las distintas actividades. No se trata de un torneo concentrado en una única sede, sino de una competición que se desarrolla en los propios municipios, con desplazamientos y enfrentamientos de ida y vuelta. “Cada fin de semana reunimos a más de 10.000 chicos entre todos los municipios”, señala Cárdenas.

Cada vez más cerca de la igualdad

Uno de los cambios que se están produciendo en los Juegos Provinciales tiene que ver con la participación femenina. La diferencia todavía existe, con una proporción aproximada del 60-40 favorable a los chicos, pero la tendencia apunta hacia una progresiva equiparación.

El crecimiento es especialmente visible en determinadas disciplinas, como el voleibol, aunque también se está produciendo en el fútbol. La Diputación ha ido ampliando las posibilidades de participación de las niñas, que tradicionalmente tenían que integrarse en equipos mixtos cuando no había suficientes jugadoras en sus municipios.

La solución pasó por abrir la puerta a equipos femeninos que pudieran reunir a jugadoras de diferentes localidades dentro de una misma comarca o zona. Lo que comenzó hace cuatro o cinco temporadas como una prueba piloto ha ido consolidándose y, actualmente, existen equipos femeninos en las distintas modalidades. “Principalmente dándoles la oportunidad”, resume Cárdenas al explicar la fórmula para seguir avanzando hacia una participación más equilibrada.

El papel imprescindible de las familias

Para que todo ese engranaje funcione, la familia desempeña un papel fundamental. Son los padres y madres quienes acompañan a los niños durante los entrenamientos semanales y quienes hacen posible que acudan a las competiciones del fin de semana.

En este sentido, los Juegos Provinciales cuentan además con una ventaja importante: la participación y los desplazamientos son gratuitos. Para Cárdenas, esa posibilidad de probar diferentes deportes puede ser determinante en una etapa en la que las familias afrontan cada vez más costes asociados a las escuelas deportivas.

“Le ofrecemos gratuidad, participación gratuita, desplazamientos gratuitos, digamos la posibilidad de probar”, explica. Un niño puede comenzar con fútbol, probar voleibol al año siguiente o incluso combinar tenis y pádel, siempre que los horarios sean compatibles.

Las inscripciones dependen en buena medida del calendario de las escuelas municipales. Septiembre es el periodo de captación y las inscripciones suelen abrirse en octubre, mientras que las competiciones arrancan a finales de octubre o principios de noviembre y se prolongan hasta mayo.