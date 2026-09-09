La Diputación de Sevilla muestra su apoyo al BM Proin antes de un año histórico: "Sevilla como provincia olímpica no es solo un lema"

El organismo sevillano estuvo representado en la presentación del equipo de balonmano que aportará a la ciudad de Sevilla el más alto nivel deportivo para poder dejarla en lo más alto

El balonmano sevillano afronta una temporada distinta. El BM Proin Sevilla vivirá un año de ensueño donde competirá entre los mejores. Un estreno histórico para el club, que pasa a convertirse también en el único representante masculino de Sevilla dentro de la máxima categoría nacional. Ahora el equipo ya se centra en seguir dando aires a un ambicioso proyecto y demostrar sobre la pista que quiere asentarse en la élite. La entidad celebró su presentación oficial para la temporada 2026/2027, un acto al que acudió Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, en representación de la Diputación de Sevilla. La institución quiso mostrar así su apoyo a un equipo que durante los próximos meses llevará el nombre de la provincia por algunas de las principales pistas del balonmano español.

Fernández deseó al conjunto sevillano “suerte y logros para esta temporada”, aunque aprovechó también su intervención para hablar de la importancia de que los clubes encuentren respaldo cuando dan pasos de este calibre. “Requieren también de que las administraciones prestemos nuestro apoyo a los clubes que están representando a la provincia en los distintos ámbitos del deporte nacional e internacional”, comentó Casimiro Fernández.

El club forma parte además del programa de colaboración económica de la Diputación destinado a entidades que compiten en categorías a nivel nacional. Un programa que, tal y como explicó Fernández, ofrece respaldo a diferentes proyectos deportivos que continúan creciendo dentro de la provincia.

“Hemos puesto en marcha desde la responsabilidad y la escucha al sector”, explicó sobre unas ayudas con las que se busca contribuir al desarrollo de los clubes y a la mejora de sus rendimientos. En este caso, el BM Proin es uno de los equipos sevillanos que se beneficia actualmente de esta línea de colaboración. El ascenso y la presencia del conjunto en la máxima categoría supone también una oportunidad para seguir dando visibilidad al balonmano en Sevilla. La nueva temporada permitirá al club medirse ante algunos de los equipos más importantes del panorama nacional, algo histórico para un club que ha ido creciendo a pasos agigantados.

Por parte de la Diputación de Sevilla, el respaldo a clubes y deportistas busca también favorecer que diferentes disciplinas puedan continuar desarrollándose y que las nuevas generaciones encuentren referentes cercanos dentro de la propia provincia. “Que queremos a Sevilla como provincia olímpica no es solo un lema”, señaló Fernández. La Diputación cuenta con ayudas para deportistas de modalidades olímpicas y paralímpicas no profesionales que hayan nacido o estén empadronados en la provincia y que hayan destacado en competición.