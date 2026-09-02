Este jueves, Mairena del Alcor vivirá la gran fiesta del Circuito Provincial de Natación de Verano

Este jueves se disputará la final de uno de los circuitos que más emociones ha despertado durante todo este periodo de verano, y ese es el de Natación de Verano que ha concentrado a gran cantidad de nadadores

El 3 de septiembre estaba marcado en el calendario desde que se presentó la nueva edición del Circuito Provincial de Natación de Verano. La fecha está ya a la vuelta de la esquina. Este jueves, Mairena del Alcor recibirá una jornada que será diferente a todas las disputadas durante los meses de julio y agosto. Por primera vez habrá una final conjunta, permitiendo que los mejores nadadores de Sierra Norte, Aljarafe, Campiña y Sierra Sur coincidan en una misma piscina y puedan competir entre ellos.

Para llegar hasta este punto ha sido necesario un largo camino que comenzó el pasado 7 de julio en Aznalcázar. Más de 1.260 chicos y chicas se apuntaron al circuito. Las edades también son variadas: participan desde pequeños nacidos en 2018 y 2019 hasta los juveniles de 2007, 2008 y 2009. Antes de alcanzar esta última jornada se han disputado tres pruebas clasificatorias y una semifinal en cada grupo. Pilas, Villaverde del Río, La Campana y Mairena del Alcor acogieron durante el mes de agosto esas semifinales. Los ocho mejores tiempos inscritos en cada prueba serán los que tengan acceso a esta final.

“Este año hemos introducido una novedad: la realización de una final conjunta, en una jornada extra del Circuito que se celebrará en Mairena del Alcor el próximo 3 de septiembre”, explicó Casimiro Fernández, responsable del Deporte provincial. Será la primera vez que los ocho primeros clasificados de cada prueba y categoría, de entre quienes participaron en las semifinales, puedan competir entre sí.

En cuanto al desarrollo de la mañana, los nadadores tendrán el calentamiento a partir de las 9:30 horas. Las primeras pruebas comenzarán a las 10:00. Tanto prebenjamines como los juveniles realizarán diferentes pruebas, también adaptadas a su correspondiente categoría, para dilucidar los ganadores. La final traerá consigo la correspondiente entrega de premios. Los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y prueba recibirán una medalla. A esto se suman los trofeos a la superación personal, que distinguirán al nadador y a la nadadora que más hayan progresado desde la temporada anterior. Los tres municipios con una mayor participación tampoco se irán de vacío, ya que recibirán un trofeo y un premio especial que se conocerá durante la propia premiación.

Será el final de casi dos meses de competición. Después de las jornadas celebradas por toda la provincia, Mairena del Alcor decidirá los últimos ganadores del verano y cerrará una edición que ha permitido a cientos de jóvenes seguir practicando su deporte durante las vacaciones.