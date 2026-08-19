El Circuito Provincial de Natación de Verano sigue cumpliendo metas en un año de estrenos

El Circuito Provincial de Natación sigue su curso y se adentra en la semana clave; todo ello en una edición donde se están experimentando unos números importantes y que sigue dejando grandes recuerdos por toda la provincia

El mes de agosto en la provincia de Sevilla también es una maravilla, y más si se combina con uno de los principales deportes que se practican en este territorio. El Circuito Provincial de Natación de Verano sigue dando de que hablar durante las jornadas que se están celebrando y arroja unos números que muestran el cariño de la población a este circuito. Más de 1.260 nadadoras y nadadores se han inscrito en la competición en esta edición del Circuito, que se viene celebrando desde el pasado 7 de julio en fases de clasificación y que está dirigido a niños y niñas de la provincia en edad escolar, en categorías comprendidas desde prebenjamín (personas nacidas en 2018-2019) hasta juvenil (años 2007-2008-2009), tanto femeninas como masculinas.

Este año, además, el circuito ha añadido varios aspectos que han hecho aumentar el reconocimiento del circuito, aunque una de ellas es la que se lleva la palma. “Este año, hemos introducido una novedad: la realización de una final conjunta, en una jornada extra del Circuito que se celebrará en Mairena del Alcor el próximo 3 de septiembre, en la que por primera vez los ocho primeros niñas y niños clasificados en cada una de las pruebas y categorías, de entre los nadadores que hayan participado en las semifinales, podrán competir entre sí”, declaró Casimiro Fernández, responsable del Deporte provincial. Se establece un premio por clasificación, cuyas medallas se entregarán a los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y prueba en la jornada de esta final conjunta.

Esta competición, además, es más que especial ya que se recorre prácticamente toda la geografía de la provincia sevillana. Esto le aumenta ese carácter de inclusión que pretende dotar la Diputación de Sevilla. Hasta cuatro son las grandes zonas en la que se divide, teniendo cada una hasta tres jornadas clasificatorias y una semifinal. Cabe recordar, tal y como ya comentamos en ESTADIO Deportivo, que las semifinales se celebrarán a lo largo de esta semana; más exactamente los días 18, 19, 20 y 21 de agosto. La del Grupo 2 se celebra el martes 18, en Pilas; la del Grupo 1, el miércoles 19, en Villaverde del Río; la del Grupo 4, el jueves 20, en La Campana y por último, la del Grupo 3, el viernes 21, en Mairena del Alcor. Todas las competiciones tendrán lugar a las 10:00 horas.

Hay que recordar además que la Diputación de Sevilla organiza el Circuito Provincial de Deporte Adaptado, con una jornada específica de Natación Adaptada abierta a personas con discapacidad física, intelectual y parálisis cerebral, cuya celebración está previstas para el próximo 24 de octubre, en la localidad de La Algaba. Una oportunidad única para que todos puedan disfrutar de la emoción de las piscinas de forma inclusiva.

En cuanto a la premiación, quitando el dato anteriormente mencionado, además se entregarán dos trofeos, uno en categoría masculina y otro en la femenina, a los nadadores del Circuito que más hayan progresado desde la temporada anterior a la actual, comparándose las marcas conseguidas en las pruebas disputadas en ambas temporadas. Y, por último, se entregará un premio a los tres municipios con mayor participación total, que consiste en un trofeo y un premio especial, que será anunciado en el mismo momento de la premiación.