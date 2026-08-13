Se acercan las semifinales del Circuito Provincial de Natación de Verano

La próxima semana, del 18 al 21 de agosto, se disputarán las semifinales de este circuito organizado por la Diputación de Sevilla y que servirá para poder dilucidar los que disputarán la gran final del próximo 3 de septiembre

En los pueblos de la provincia de Sevilla el deporte no se detiene cuando termina el curso. Durante el verano cambian algunas actividades y, sobre todo, ganan peso aquellas que tienen que ver con las piscinas municipales. Son instalaciones que en estos meses reúnen a muchos jóvenes y que, además del baño libre, acogen entrenamientos, cursos y competiciones. Una de esas citas es el Circuito Provincial de Natación de Verano, impulsado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla. La actividad recorre diferentes municipios y está enfocada a chicos y chicas que practican natación dentro de los programas municipales de deporte.

No se trata de una competición federada como tal. De hecho, los participantes no pueden tener una licencia federativa en vigor. Sí se mantienen, en cambio, las normas que se utilizan habitualmente en este tipo de pruebas. Esto permite que los nadadores se acostumbren a competir, a salir desde un poyete, respetar los turnos o medirse con participantes de otros municipios. Para muchos es también el primer contacto con una prueba organizada fuera de los entrenamientos que realizan normalmente en su localidad. Y ahí está buena parte del sentido del circuito: ofrecerles competición durante el verano sin exigirles estar dentro del deporte federado.

La próxima semana, ya la tercera del mes de agosto, tendrá lugar un momento clave para este circuito. Tras las distintas clasificaciones, la competición da un paso más allá y se celebrarán las semifinales en busca de ir configurando el cuadro final, que tendrá lugar en Mairena del Alcor el próximo 3 de septiembre. A partir del martes 18 de agosto, la emoción de la natación regresará para poder vivir unas fechas en las que volverán a destacar los distintos valores que este circuito pregona. Ese día tendrá lugar la semifinal para el grupo 2 que, en este caso, tendrá al municipio de Pilas como protagonista y que dará comienzo a las diez de la mañana.

Al día siguiente, le tocará el turno al grupo 1, en este caso en la localidad de Villaverde del Río. Será también a las diez de la mañana y significará el ecuador de la semana. Los días 20 y 21 serán los últimos de semifinales, siendo los grupos 3 y 4 los protagonistas, respectivamente. Las localidades de La Campana y Mairena del Alcor serán las encargadas de acoger estas jornadas, que pondrán el punto final a las semifinales a la espera de que se celebre la gran final anteriormente mencionada.

Por lo tanto, se siguen dando pasos para completar un circuito que trae buenos recuerdos a la provincia de Sevilla y que, a pesar de celebrarse en los meses de verano, levanta una gran expectación entre todos los que compiten o lo viven de cerca.