El Cajasol Sevilla BM Proin ya camina hacia su debut en la Liga Asobal

El entrenador del equipo, Antonio García, está convencido de tener los mimbres necesarios para formar un buen conjunto en las seis semanas de pretemporada que tienen por delante, pensando en intentar mantener la categoría pasando los menos apuros posibles

El Cajasol Sevilla BM Proin ya ha puesto en marcha la temporada más importante de su historia. El conjunto sevillano comenzó este lunes los entrenamientos de pretemporada con la vista puesta en su debut en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, una campaña que supondrá el estreno del club en la máxima categoría del balonmano español y un hito para el deporte sevillano.

La primera sesión de trabajo se desarrolló en el Pabellón Municipal de San Pablo, instalación que acogerá los entrenamientos del equipo mientras finalizan las actuaciones de mejora que se están llevando a cabo en el Pabellón de Amate para adaptarlo a las exigencias de la competición. El inicio de la pretemporada contó con la presencia del presidente del club, Juan Ramón Jordán, y del director deportivo, Juan Andreu, que quisieron acompañar a la plantilla en el arranque de un curso llamado a marcar un antes y un después en la historia de la entidad.

Un inicio casi sin ausencias en el Cajasol Sevilla BM Proin

Antonio García dirigió una sesión en la que participaron prácticamente todos los integrantes de la plantilla, incluidos los refuerzos incorporados este verano para afrontar el reto de competir por primera vez entre los mejores equipos del balonmano nacional. La única ausencia fue la de Pablo Sánchez, concentrado con la selección española para disputar el Campeonato de Europa sub-18 que se celebra estos días en Belgrado.

Una vez concluyan las obras de adecuación del Pabellón de Amate, el Cajasol Sevilla BM Proin regresará a su cancha habitual, escenario de sus encuentros como local durante la temporada 2026-27 y donde espera convertir el apoyo de la afición en uno de sus principales argumentos para alcanzar la permanencia.

Seis semanas hasta el debut en la Liga Asobal

El conjunto sevillano dispone ahora de seis semanas para alcanzar el mejor estado de forma antes del inicio oficial de la competición. La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL arrancará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre con un atractivo derbi andaluz frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, que será además el primer partido de la historia del club en la máxima categoría.

Sin embargo, ambos equipos podrían verse las caras una semana antes. El 5 de septiembre está prevista la final de la Copa de Andalucía en Puente Genil, aunque para disputar ese encuentro el Cajasol Sevilla BM Proin deberá superar previamente, el 29 de agosto en San Fernando (Cádiz), la semifinal frente al vencedor del enfrentamiento entre TROPS Málaga y Cantera Sur.

Antes de las primeras citas oficiales, el cuerpo técnico ha programado dos encuentros amistosos de máxima exigencia. El primero será el 15 de agosto frente al Benfica, mientras que el segundo llegará el 26 de agosto ante el REBI Cuenca, dos rivales que servirán para calibrar el nivel competitivo del equipo antes del debut liguero.

Antonio García, ilusionado con los mimbres del equipo

Antes del primer entrenamiento, Antonio García destacó el ambiente de ilusión con el que el equipo afronta una temporada histórica.

"Todos los arranques de temporada son ilusionantes, con el valor añadido de ser una temporada histórica para nuestro club. Hay una plantilla muy ilusionante y por eso hay que hacer un buen trabajo para sacar lo mejor de cada uno. Tenemos seis semanas por delante para encontrar nuestro mejor nivel y comenzar al máximo. Cuando más nivel tiene la plantilla, más exigente tiene que ser el trabajo", señaló el técnico sevillano.

El entrenador también dejó claro cuál debe ser una de las señas de identidad del equipo durante la temporada: convertir el Pabellón de Amate en un escenario especialmente difícil para cualquier rival.

"No tenemos que exigir que Amate sea un fortín, lo tenemos que hacer nosotros. Será nuestro juego el que haga posible que cada vez más gente venga a vernos. Nuestro primer objetivo es que la gente se ilusione con nosotros. Así conseguiremos que Amate sea el fortín que todos queremos y que sea muy complicado ganar a nuestro equipo, sobre todo en casa. Queremos que la gente venga a vivir nuestros partidos porque los va a disfrutar. Vamos a trabajar para que la afición se sienta muy identificada con este equipo", explicó.

La plantilla del Cajasol Sevilla BM Proin

La plantilla del Cajasol Sevilla BM Proin está formada por los porteros Leo Tercariol (62) y Kilian Ramírez (23), y por los jugadores David Martínez (24), Pau López (5), Alfonso Rodríguez (91), Raúl Morales (10), Víctor Deco (33), Rolando Uríos (22), Carlos Conchillo (13), Tarcisio Freitas (88), Tito Díaz (6), Pablo Sánchez Labrador (29), Alberto Ruiz (3), Sasha Tioumentsev (19), Chema Márquez (8), Rodrigo Salinas (17) y Gerard Román (4). El entrenador es Antonio García.