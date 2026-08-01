La selección española se estrena en el Europeo con dos platas

Iris Tió, que compitió en las dos finales, Lilou Lluis y Dennis González estrenan el casilleño español en el Europeo de París

Doblete de platas para Iris Tió y segundo puesto en la ronda preliminar de la final del solo libre de los Europeos de París. Ese es el bagaje de la líder del equipo español en un sábado donde la natación artística española rozó los oros, pero, como el viernes, se encontró con la incomprensión de los jueces.

En la final del dúo libre, Lilou Lluis e Iris Tió no pudieron romper el 'maleficio' que parece perseguir al equipo español en estos Europeos. Los vigentes campeonas del mundo apuntaban claramente al oro tras cerrar el viernes la ronda preliminar en primera posición por delante de Grecia y de Rusia

Sin embargo, los jueces volvieron a hacer de las suyas y calificaron su rutina con una nota de 315,6442 unidades, siete décimas de punto menos que en la preliminar. Justo lo contrario que las griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, a las que les mejoraron en casi cuatro puntos la nota que lograron en la fase previa celebrada el día anterior.

Eso les permitió sumar un total de 316,3315 puntos, seis décimas más -0,6873 para ser exactos- que a la dupla española, que se tuvo que conformar con una plata que les supo a poco.

España, a dos décimas del oro en el dúo mixto

Sobre todo, porque pocas horas antes, Iris Tió ya había visto cómo un tercio de esa diferencia, dos décimas, le dejaba sin oro en el dúo mixto. Ahí, Tió, formando pareja con Dennis González, ha tenido que claudicar ante el dúo británico formado por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin.

La justificación de la 'derrota' de los vigentes campeones del mundo estuvo en que la dupla británica hacía un ejercicio con un grado de dificultad, que clavó. Una plata que servía, no obstante, para abrir el medallero español en estos Europeos de París 2026.

Iris Tió, segunda provisional en el solo libre

Iris Tió, que también es la vigente campeona del mundo en solo libre, tendrá la posibilidad de ampliar el medallero español este lunes en esa modalidad, aunque al contrario que en el dúo libre, esta vez partirá con la segunda mejor nota, ya que la bielorrusa Vasilina Khandoshka le ha superado en la ronda preliminar.

Ante la duda de qué debe pesar más en un ejercicio, si la dificultad técnica o la impresión artística, los jueces están cambiando de criterio y en esta final primó la mayor complejidad de a rutina de la nadadora del Este para situarla provisionalmente por delante.