Se confirma la pérdida de Nirmal Purja, el hombre récord de los ochomiles, en una avalancha en el Broad Peak

El montañero nepalí ha sido dado por muerto tras la avalancha del jueves en Pakistán, en la que habrían muerto también sus nueve acompañantes

La tragedia en la montaña es algo con lo que conviven los que practican este deporte y no respeta ni a los más experimentados. El famoso montañista Nirmal Purja, el hombre que batió el récord de los 14 ochomiles en 190 días, ha sido dado por muerto en una avalancha en el Broad Peak, después de que las autoridades de Pakistán, que llevaban tiempo buscando los cuerpos desaparecidos, han certificado su fallecimiento.

La avalancha que se ha llevado la vida de tan insigne montañero tuvo lugar el jueves 30 de julio. En total eran diez los montañeros desaparecidos y, en las primeras horas aparecieron cuatro cuerpos. Los equipo de rescate trataron de hallar supervivientes, pero finalmente no han podido rescatar a ninguno.

Nirmal Purja no era el único montañero conocido entre los desaparecidos, ya que entre los primeros cuerpos identificados, según el Gobierno de la región de Gilgit-Baltistán, se encuentra Nadhira Al Harthy, la primera mujer omaní que coronó el Everest.

El alud tuvo lugar a las 9:30 horas -en Pakistán-, sorprendió a los montañeros a una altitud próxima a los 6.600 metros y arrastró al grupo de 10 alpinista que se encontraba subiendo a este mítico ochomil. Los primeros cadáveres fueron localizados en la zona baja de la montaña y entre ellos se encontraba la anteriormente nombrada y el guía de alta montaña nepalí Pur Bahadur Gurung. Éste estaba a sueldo de Nirmal Purja, quien buscaba añadir un ocho mil más a su colección.

La empresa confirma la muerte de Nirmal Purja

"Con un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja ha perdido la vida trágicamente a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición desafortunadamente no han sobrevivido", hacía público su empresa, Elite Exped, este mismo sábado.

Aunque su récord no aporta nada nuevo, sí era sobresaliente por su capacidad logística, ya que pudo subir 14 ochomiles en 190 días las rutas clásicas. De hecho, en cierto modo, le quitó mérito al hecho de subir montañas de más de 8.000 metros. Y quería seguir batiendo nuevas marcas. De hecho, se hallaba inmerso en el reto de escalar tres veces los 14 ochomiles.

Nirmal Purja, todo un mito en Nepal

Entre sus logros también está el haber subido en invierno el K2, algo que nadie había logrado y que él alcanzó en 2021. No estuvo solo pues lo alcanzo junto a diez compatriotas, en una imagen mítica cogidos de la mano en la cina.

En el Broak Peak ha dado su último paso. Las condiciones de subida no era las ideales y, a pesar de ello, lo jntentaron. Una gran tormenta de días anteriores podría haber dejado placas sueltas. A eso, en principio, achacan la avalancha, que se ha llevado la vida de diez amantes de la montaña.