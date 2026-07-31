España sufre la remontada ucraniana y se tiene que conformar con el quinto puesto

El conjunto español repite el resultado del Europeo del año pasado, el cual se desarrolló en la ciudad turca de Antalya, en la competición por equipos mixtos de saltos de trampolín

No pudo ser. Pese al buen rendimiento del equipo español de saltos, este cerró su participación en la quinta posición, la misma que logró el pasado año en la ciudad turca de Antalya. En esta ocasión, en los Europeos de París, tampoco pudo subir al podio tras contabilizar un total de 346,30 puntos.

El reparto de medallas

Pese al esfuerzo y talento de Valeria Antolino, Juan Pablo Cortés, Jorge Rodríguez y Ana Carvajal, las puntuaciones fueron insuficientes para meterse en un medallero que encabezó el equipo italiano con una puntuación de 410,60.

El equipo ruso, que compite bajo bandera neutral en la capital francesa, se colgó la medalla de plata en su regreso a la máxima competición continental con un nota de 385,80. El bronce fue para el conjunto ucraniano, que no pudo revalidar el título continental que conquistó hace un año en los Europeos de Antalya, tras contabilizar un total de 368,20 puntos tras su seis saltos.

España, incapaz de contener la remontada ucraniana

Para España ha sido en cierta medida una decepción no poder al menos pelear por el tercer cajón del podio. Aún con el recuerdo del oro logrado en los Europeos disputados en 2024 en Belgrado, el combinado nacional parecía en disposición de poder luchar por una presea tras cerrar en quinta posición –a poco más de cinco puntos de la medalla de bronce– los tres saltos desde el trampolín de 3 metros. Sin embargo, a partir de ahí todo se complicó.

Pero pese a la seguridad de Ana Carvajal y de Jorge Rodríguez en la plataforma de 10 metros, el equipo español no pudo contener la remontada de Ucrania, que de la mano de un sensacional Oleksii Sereda pasó de la octava posición a la tercera.

Ucrania se queda a medias

Pese a que el país del este de Europa iba lanzado, tal impulso tampoco no le bastó para terminar colgándose un metal, ya que fue incapaz de arrebatar la medalla de plata a Rusia. Y sí, bastante más lejos se quedaron del oro de una Italia que se mostró como el más sólido de todos los equipos.

La puntuación no engaña. El combinado transalpino cerró su participación con los 410,60 puntos que lograron Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria y Raffaele Pelligra, veinticuatro más que el conjunto ruso, segundo con 385,80, y cuarenta y dos más que Ucrania, tercera.