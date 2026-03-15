María Daza, prodigio de 18 años: doble récord de España y rumbo al Europeo

La joven nadadora española se luce en los 100 libre con un tiempo de 54.01 segundos para hacer la mínima de cara a los Europeos de París 2026

La natación española cuenta con muchos talentos en ciernes, entre ellos el de María Daza, nadadora española de tan solo 18 años que ha demostrado en los Campeonatos de España que se disputan en Sabadell que su techo no es otro que pelear entre las mejores del mundo.

En una jornada de sábado que ya es histórica para ella, la vigente subcampeona de Europa júnior abrió las series matinales firmando el récord de España en los 100 libre con un tiempo de 54.24 segundos. Ya entonces era noticia al lograr una marca que coloca rumbo al Europeo de París, ya que la mínima que pide la Federación Española en dicha prueba es de 54.40 segundos; sin embargo, lo que pocos esperaban es que en la final le pegase otro bocado al crono para dejarlo en 54.01.

La competición de la madrileña no ha sido menos que excepcional. Si bien es pronto para saber hasta dónde podrá llegar en el futuro, la realidad es que el punto de partida es inmejorable pensando en la que puede ser su proyección internacional en los próximos años, porque sí, tiene un enorme margen para crecer y ser cada vez un poco más rápida.

La nadadora del Canoe, que ya participó en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 como integrante del relevo 4x200, apunta a tener un emocionante reto de nuevo en la capital francesa, donde durante el verano de 2026 tendrán lugar los campeonatos de Europa.

María Daza y una plaza a certificar en junio

Aunque por nado parece claro que María Daza estará presente en la mencionada competición continental, dicho billete es algo que tendrá que refrendar en la pruebas de selección que se celebrarán el próximo mes de junio en Palma de Mallorca, la cita fijada por la RFEN para lograr la clasificación. Mientras, la excelsa deportista española seguirá entrenando a las órdenes del británico Ben Titley en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.

Una España a 'cero' en Belgrado 2024

Si bien en el último Europeo celebrado en Belgrado en el año 2024 España consiguió hasta 11 medallas, ninguna de estas llegaron nadando en la piscina. 4 fueron en natación artística, 6 en saltos y 1 más en aguas abiertas. Exacto, la delegación española llegará a París con el deseo de revertir tal tendencia y sumar alguna presea en algunas de las múltiples pruebas que se celebrarán en 'La ciudad de la luz'.