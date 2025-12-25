Alisa Ozhogina pone en valor a la natación española: "Hemos hecho historia y popularizado nuestro deporte"

La medallista olímpica no alberga dudas sobre la salud de los nadadores españoles y vaticina un futuro repleto de éxitos dado el talento de los que vienen por detrás

Se acaba el año y llega la hora de hacer balance. Algo así ha debido pensar medallista olímpica del Club Natación Sincro Sevilla Alisa Ozhogina, quien destaca la temporada de éxitos cosechados por la natación española uy el gran futuro que tiene por delante. La deportista de origen ruso, superado los éxitos olímpicos en París 2024 y aprovechando un descanso durante las Navidades en la concentración permanente del equipo nacional en el CAR de Barcelona, analiza lo vivido en primera persona y lo hecho por sus compañeros.

"La verdad es que 2025 ha sido increíble, ya que conseguimos ser uno de los mejores equipos del mundo natación artística, hemos hecho historia y popularizado nuestro deporte. Esta temporada seguimos en la misma línea, más de desarrollo y crecimiento, tanto nuestro personal como en equipo, popularizando aún más nuestro deporte, dándonos a conocer y creciendo como deportistas a tope", resalta.

Sobre el hecho de que tanto ella como otras compañeras hayan ido mejorando en el último año, entiende que el hecho de que otras chicas lleguen apretando desde atrás es esencial, ya que las obliga a ponerse las pilas.

"Cada año llegan niñas nuevas con un montón de talento, lo que es muy guay, porque al final no te relajas y también te obligas a mejorar y a seguir evolucionando. España tiene una cantera increíble. De hecho, hace poco hicimos una concentración con las selecciones infantiles y júnior y la verdad que el nivel se nota, así que estamos superorgullosas como equipo de ver que nuestras sucesoras y en general toda la cantera española tiene muchísimo nivel", argumentó.

Un 2025 de alegrías y momentos complicados

Centrada ya en el ámbito personal, Alisa subraya que por momentos no fue un año fácil en lo persona, lo cual se suma a una especie de resaca tras los Juego Olímpicos; eso sí, agradece todo el apoyo recibido.

"Realmente he tenido momentos muy duros, pero me quedo siempre con lo bueno, con la gente que he conocido, amigos de verdad, y el hecho de estar descubriendo una personalidad de mí más allá del deporte, de la sincro, una Alisa a la que le gustan otras cosas y poder compaginar esas dos personalidades. Me quedo con los aprendizajes, con las personas que han llegado a mi vida y con haber crecido y sentirme bien conmigo misma, creyendo en mí, queriéndome y sabiendo valorarme", subrayó.

El objetivo de Alisa Ozhogina para 2026

Ya cuestionada por lo que espera para el nuevo año, asegura que su objetivo personal "es seguir creciendo, mejorando, ayudar a las pequeñas y hacer un Europeo increíble" en el que se va a encontrar de nuevo con Rusia, rival de la que, aseguró, están "ya muy cerca", aunque no saben "en qué situación se van a encontrar al haber cambiado de seleccionadora".