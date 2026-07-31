Reunión crucial con Tadej Pogacar para decidir si disputa La Vuelta a España

El flamante campeón del Tour de Francia aún no ha dejado definida la recta final de su calendario, pero es algo que debe quedar fijado de manera casi inmediata en acuerdo con el equipo UAE según adelantan desde RAI

Año 2019. Un aún desconocido Tadej Pogacar tomaba la salida en La Vuelta a España, la que sería su primera grande y, para sorpresa de todos, su primer podio. Lejos de sentirse intimidado ante otras figuras, el esloveno mostró su clase con tan solo 20 años y finalizó en tercer lugar. Pues bien, en breve tendrá una reunión decisiva para definir si regresa por primera vez a la mítica prueba española.

La reunión crucial con Tadej Pogacar

El cinco veces ganador del Tour de Francia no lo tiene nada claro. Lejos de estar determinado en una u otra dirección, tanto sus comentarios desde hace semanas como lo que se ha deslizado más recientemente es que no sabe si acudir o no a una Vuelta que desea ganar antes de dejar el ciclismo profesional, pero que entiende podría conquistar de igual modo en años venideros.

En esa línea, es el periodista italiana Beppe Conti de RAI quien arroja algo de luz. No es que sepa qué hará el astro esloveno, pero sí que la decisión será tomada en breve y siempre en consonancia con un equipo UAE que en caso alguno le presionará en una de las direcciones.

Así las cosas, será en las próximas horas cuando la estructura de los emiratos y Pogacar mantengan un encuentro crucial en el que pondrán sobre la mesa los pros y los contras de acudir a La Vuelta. Según el citado periodista, en estos momentos el esloveno de 27 años se inclinaría por no ir, pero el margen sería tan exiguo como para hablar de un 55 por ciento 'no' por un 45 por ciento 'sí'.

El plan que más seduce al esloveno

Aunque aún no ha elegido, Pogacar sí parece tener claro cuál sería su preferencia en estos momentos, la cual pasaría por ir a Canadá para disputar las pruebas de Quebec y Montreal, permaneciendo allí hasta que llegue el Mundial, ya que justo allí es donde se celebra en esta ocasión.

Una vez más la prueba en ruta mundialista será muy dura. Hablamos de un recorrido de 273,7 kilómetros que acumulará 3.803 metros de desnivel positivo. La salida se dará en Brossard, al sur de Montreal, y el pelotón atravesará varios municipios de la región de Montérégie antes de cruzar el puente Samuel-De Champlain para entrar en la ciudad de Montreal.

Si bien hablamos de muchos kilómetros, la verdadera selección llegará en el circuito final de Mont Royal, de 13,4 kilómetros, al que los corredores darán 12 vueltas. Ese bucle concentra toda la dureza del Mundial y presenta tres puntos clave: Camillien-Houde, una subida de 2,3 kilómetros al 6,2 por ciento de pendiente media, Chemin de la Polytechnique, una ascensión más corta pero con rampas que superan el 11 por ciento, y una recta final con un falso llano.