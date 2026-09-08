El valor integrador del deporte, una de las claves de la clausura del Circuito Provincial de Natación de Verano

El final del Circuito Provincial de Natación de Verano ha sido el colofón a unos meses donde la actividad deportiva apenas ha parado y el público ha podido disfrutar de una competición única y especial en la provincia de Sevilla

El verano también deja tiempo para que muchos jóvenes de la provincia sigan practicando deporte. La natación ha vuelto a tener un papel importante durante estos meses, con numerosos municipios implicados y cientos de participantes repartidos entre las diferentes pruebas. También la posibilidad de compartir competición con otros jóvenes de la provincia y continuar creciendo en una disciplina donde la constancia tiene un peso importante desde edades muy tempranas.

El último capítulo de este verano se escribió en Mairena del Alcor. Allí se celebró la Final Conjunta del Circuito Provincial de Natación de Verano, después de varias semanas en las que las piscinas de distintos municipios sevillanos han acogido las pruebas clasificatorias. El dato de participación habla por sí solo: más de 1.200 nadadores se han inscrito en esta edición. Entre ellos había niños nacidos en 2018 y 2019, pero también juveniles de las generaciones de 2007, 2008 y 2009.

La cita de Mairena contó además con una novedad. Hasta ahora no se había celebrado una final de estas características y, en esta ocasión, los ocho primeros clasificados de cada prueba y categoría tras las semifinales pudieron competir entre ellos.

La Diputación de Sevilla, 'satisfecha' tras un verano especial

También estuvo presente Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, que participó en la entrega de los premios. “Desde la Diputación nos sentimos plenamente satisfechos de la acogida que un año más ha tenido esta prueba en los municipios del territorio provincial”, comentó Fernández. El diputado quiso agradecer igualmente el papel de los ayuntamientos que colaboran en los distintos circuitos que se organizan durante la temporada. Una parte importante de su intervención estuvo dirigida al deporte de base. “Una vez más es necesario insistir en el valor integrador del deporte”, señaló Casimiro Fernández. Para el diputado, estas competiciones permiten que los jóvenes sevillanos puedan desarrollarse desde “la cohesión, la inclusión y los valores”, además de contar con una alternativa de ocio saludable.

Fernández también habló de todo aquello que se aprende mientras se compite. “Me interesan sobre todo el valioso aprendizaje para apreciar el trabajo en equipo, la valoración del compañero y el reconocimiento al adversario”, explicó. En ese proceso destacó además la figura de entrenadores y monitores, encargados de acompañar a los jóvenes durante su formación deportiva.