La Diputación de Sevilla, presente antes de una temporada ilusionante para el Voleibol Esquimo

El organismo ha querido mostrar su apoyo antes de una temporada más que ilusionante para el conjunto de Dos Hermanas; que disputará una de las máximas competiciones continentales

El deporte provincial de Sevilla, como ya en varias ocasiones ha ocurrido, suele ser un argumento de orgullo para sus habitantes. Muchos son los campeones que salen de esta tierra y que la representan en los panoramas internacionales. Si hay un equipo al que el pasado año no se le va a olvidar, ese es el Voleibol Esquimo. El conjunto nazareno consiguió levantar la Superliga y la Copa de la Reina, firmando un doblete que ya forma parte de la historia del voleibol sevillano. También suma un importante logro, y es que este año disputarán la Champions League. Argumentos de oro para un momento único.

La pasada semana, se acogió la presentación de una campaña en la que las miradas estarán puestas en esa aventura continental. Aunque los títulos de la pasada temporada estuvieron muy presentes durante el acto, el club ya piensa en todo lo que está por llegar y en continuar dando pasos dentro de un proyecto que no ha dejado de crecer durante los últimos años.

Casimiro Fernández acudió a la cita en representación de la Diputación de Sevilla. El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía aseguró estar “muy contento” por regresar a una sede que, como él mismo explicó, “empieza a ser el punto de encuentro para el recibimiento de los equipos deportivos sevillanos”. Durante su intervención también confirmó que la institución mantendrá su apoyo para contribuir al crecimiento del Voleibol Esquimo y deseó “todo lo mejor” al equipo en una temporada que será histórica por su participación en la Champions League.

Todo esto tras un año inolvidable

El Esquimo llega a este nuevo curso después de completar la mejor temporada de su historia. El pasado 3 de mayo, las jugadoras dirigidas por Ricardo Torronteras se proclamaron campeonas de la Superliga tras superar al Heidelberg Volkswagen en una final que necesitó tres partidos y terminó resolviéndose en el ‘tie break’ definitivo.

Este triunfo que, además de completar el doblete junto a la Copa de la Reina, hizo que Andalucía volviese a vibrar con un título de liga 45 años después. Todos esos logros llevaron al club a recibir la Medalla de Oro de la Provincia en 2026, un reconocimiento a una entidad que ha conseguido llevar el nombre de Dos Hermanas por todo el país y que ahora tendrá la oportunidad de hacerlo también fuera de España. Ahora toca defender su corona en las competiciones nacionales y afrontar la ilusión de la Champions League.