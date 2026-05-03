El Cajasol Esquimo hace historia para Sevilla y se trae su primera liga de voleibol

El equipo de Dos Hermanas logra un histórico doblete y se trae la Liga para Sevilla 45 años después

Con suspense, remontando y con la incertidumbre que siempre da decidir en un 'tie break', el Fundación Cajasol Esquimo logró un histórico triunfo en la final de la Superliga femenina de voleibol, tras ganar en ese último set (15-9) al Heidelberg Volkswagen en el tercer y decisivo duelo de la serie.

Mucha culpa de este gran triunfo estuvo en cómo apretó la afición en el CPM Los Montecillos de Dos Hermanas. Los seguidores del conjunto nazareno fueron claves, primero, en la remontada, sobre todo en el decisivo tercer set y, por último, en el 'tie break', donde alentaron a las suyas hasta este histórico triunfo, que se suma a la Copa de la Reina lograda este año.

El resultado final (21-25, 25-21, 25-22, 21-25 y 15-9) quedará para la historia del Esquimo y del voleibol andaluz, que no lograba un triunfo así desde que lo hiciera otro equipo sevillano hace 45 años, el Académico Preuniversitario de Sevilla en 1981.

El Fundación Cajasol Esquimo cerró este doblete histórico en un partido de desempate que, tras ganar el sábado por 3-1 a este mismo rival, comenzó cuesta arriba, con una derrota en el primer parcial por 21-25. La cubana Sulian Matienzo metió miedo y sus remates hicieron mucho daño en esa primera manga a las pupilas de Torronteras.

Reacciona el Fundación Cajasol Esquimo

El Esquimo no se amilanó y contraatacó con un 7-2 de inicio en la segunda manga, en la que pasaron por encima de las jugadoras grancanarias lideradas por Louise Sansó y Leticia Delagrammatikas. Aunque el Heidelberg Volkswagen reaccionó y llegó a equilibrar el marcador, las sevillanas dieron un apretón en el tramo final y les devolvieron el parcial del primer set.

La tercera manga fue clave y ahí, como reconocían en el propio club, Los Montecillos fue decisivo. La tensión se mascaba y la igualdad se mantuvo hasta un final en el que las nazarenas se harían con él por 25-22.

Amaga el Heidelberg y sentencia el Esquimo

Quedaba lo más difícil: cerrar el título. Entre que las canarias ya no tenían nada que perder, que apareció la mejor versión de la cubana Matienzo y que la neerlandesa Anlene Van der Meer fue un muro en la red, el conjunto insular fue capaz de tomar la iniciativa y forzar el 'tie break', donde llegaban con más optimismo que sus rivales.

Pero el conjunto andaluz jugaba en casa y eso cuenta. Como también cuenta tener una jugadora como la estadounidense Kennedi Evans, que sacó su mejor versión en el momento decisivo para hacer historia. Lo que podría haber sido un 'tie break' dramático, fue plácido para las pupilas de Ricardo Torronteras, que se lo llevaron por 15-9 con el pabellón viniéndose abajo.