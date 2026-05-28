Gran éxito de los Premios "Día de la Provincia" con José Antonio Rueda y el club Voleibol Esquimo como referentes deportivos

El Cartuja Center ha sido el escenario de una gala que ha servido para conmemorar hasta a quince sevillanos que, por unas cuestiones u otras, son auténticos referentes en la provincia de Sevilla

La Diputación de Sevilla vuelve a relucir todo el potencial que la provincia tiene y celebra, con gran éxito, una nueva gala de los Premios "Día de la Provincia". Esta edición, celebrada en el Cartuja Center, ha contado hasta con quince distinciones para conmemorar los distintos méritos que hacen a la provincia única y que señalan a los grandes referentes que se encuentran en esta tierra. Es importante tener esos reconocimientos con personas e instituciones especiales, que son auténticos ejemplos de todo lo que representa la provincia. Mucha era la expectación por ver una gala que ha contado con muchas sorpresas.

Como se ha comentado anteriormente, hasta quince eran los nombres que se han conmemorado en esta tarde en la Isla de La Cartuja. Uno de los más destacados, sin lugar a duda, es el del actor Paco Tous. El ilustre sevillano, con varias obras de renombre en su extenso currículum, es uno de los que ha recibido la Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla. El dúo flamenco Lole y Manuel, la actriz Pilar Bardem, la Compañía de Zarzuela Sevillana, la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón, la Chirigota del Bizcocho, el neurocientífico José María Delgado, el Club Voleibol Esquimo, el IES Politécnico de Sevilla, Tejwheels, el chef Juan Carlos Ochando, el mediador social Esteban Tabares, Periodistas Solidarios y el comunicador Bartolomé Cabello son otros de los premiados en esta gala.

El acto, acompañado por varias actuaciones musicales y varias performances por parte de Antonio Dechent acerca del talento, contó con muchas sorpresas y momentos únicos. Una de ellas fue la actuación de Falete, que interpretó uno de sus temas. "No es solamente la entrega de las medallas de oro de la provincia de Sevilla, no es solo una entrega de premios, sino que esto tiene mucho más calado(...) Lo hacemos a través de quince personas, quince ciudadanos sevillanos y sevillanas, que no solamente son gente de éxito, sino que además son gente de compromiso. Son colectivos, son personas, hombres y mujeres, que son un claro ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de cultura, de que cuando los sueños se piensan y se persiguen, al final terminan coincidiendo. Y, sobre todo, son grandes embajadores de Sevilla", declaró Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, minutos antes de que comenzase la gala.

José Antonio Rueda y el CAV Esquimo, los representantes deportivos de la provincia

El deporte sevillano ha tenido un importante hueco en esta gala, con dos distinciones que muestran la importancia que la actividad física tiene en esta tierra. Uno de los premiados fue José Antonio Rueda que, por cuestiones del calendario de MotoGP, no ha podido asistir a la gala. Natural de Los Palacios, ya ha conseguido ser el primer andaluz ganador de Moto3, un sitio que le hace ya ser merecedor de este importante galardón a pesar de su juventud.

También ha habido lugar para una de las entidades de 'moda' en la provincia sevillana. Ese es el CAV Esquimo Dos Hermanas, que este año ha conseguido la primera Copa de la Reina de Andalucía. Un importante reconocimiento que su presidente, Manuel Martos, no ha querido pasar por desapercibido. "Este galardón nos ha llegado totalmente de imprevisto, no nos lo esperábamos. Y vamos a tener una sorpresa porque ha sido todo un orgullo y todo un honor que la Diputación nos haya tenido en cuenta para este galardón. Como deportistas, estamos acostumbrados a las medallas, pero son las medallas más habituales del campeonato y todo este tipo de cosas", declaró.