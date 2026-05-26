Gran éxito del Torneo Fútbol-7 "Día de la Provincia" celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El estadio sevillista fue el escenario de una edición única que, a pesar de los resultados, volvió a dejar grandes imágenes que muestran la importancia que el deporte y sus valores tienen en la provincia sevillana

Sevilla es una provincia que, en el lugar que sea, ofrece incalculables oportunidades para hacer que el deporte tenga un lugar de excepción. Ya sea dentro o fuera de las pistas, los amantes de la actividad física cuentan con múltiples espacios que permiten todo eso y que, sin lugar a duda, hacen a esta tierra un lugar único. Esto no podría ser nada sin los municipios que la conforman, que semana a semana ponen a su disposición lo mejor para poder ofrecer jornadas deportivas inolvidables, con la intención de mostrar rincones únicos gracias a la actividad deportiva. Esto favorece también al crecimiento de los más jóvenes, que van conformando un estilo de vida con el deporte desde sus comienzos.

Es por ello que, desde la Diputación de Sevilla, siguen organizando importantes torneos que muestran lo bueno que la provincia sevillana tiene. Sin ir más lejos, en estos días de conmemoración del "Día de la Provincia", el pasado sábado 23 de mayo se celebró el Torneo de Fútbol-7. Todo esto en un lugar icónico como es el Ramón Sánchez-Pizjuán, la casa del Sevilla FC. Hasta 72 equipos se dieron cita durante la jornada de sábado, todo ello en un torneo que se dividió en hasta dos fases, siendo la primera una fase de grupos y la segunda un cuadro eliminatorio al estilo final-four.

Varias fueron las categorías que se jugaron, dejando resultados interesantes que ver. En el cuadro femenino, Las Navas de la Concepción y Peñaflor B consiguieron imponerse en sus respectivas semifinales a Casariche y Marinaleda; ambos partidos quedando en cero goles a uno. Finalmente, fue el municipio de Peñaflor B el que se alzó como ganador de esta categoría. Avanzando por el lado masculino, Arahal y Aguadulce fueron los finalistas de este torneo que acabó venciendo el conjunto local por cuatro goles a cero, por lo que superioridad aplastante de la localidad arahalense.

En benjamín, el Lantejuela fue el proclamado como campeón de la categoría tras conseguir imponerse a Mairena del Alcor por la mínima; aunque ya venían de conseguir un gran resultado frente a Cantillana. En prebenjamín, eso sí, no contó con la misma suerte. Esta vez Lantejuela se quedó a las puertas del campeonato y el que finalmente se llevó el gato al agua fue la Cañada del Rosal, que consiguió una victoria por tres goles a uno frente al municipio anteriormente nombrado. Finalmente, en categoría infantil, fue Mairena del Alcor el que se impuso a Casariche por un gol a cero para proclamarse como campeón de la misma.

A pesar de los resultados previamente dichos, lo importante estuvo en los ejercicios de deportividad y compañerismo que todos mostraron sobre el césped. No todo fue deporte, ya que hubo momentos para pasar momentos divertidos junto a sus compañeros y rivales. Eso es lo importante de este tipo de actos, mostrar que todo lo que rodea al fútbol es mucho más que únicamente ganar o perder. Durante esta semana, también se disputarán los torneos de baloncesto, y de tenis y pádel. Todo esto con un ánimo, y es que la fiesta sea igual o mejor.