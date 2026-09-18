Gran cierre de un año especial del Circuito Provincial de Natación de Verano

El Circuito Provincial de Natación de Verano ha puesto su punto y final con una jornada más que especial que vuelve a demostrar el gran poder del deporte en la provincia sevillana

El verano comienza poco a poco a despedirse, y eso se comprueba con el regreso a la rutina. En ESTADIO Deportivo, durante los últimos meses, hemos ido contando que el Circuito Provincial de Natación de Verano ha vuelto a recorrer distintos puntos de la provincia de Sevilla, siendo una cita habitual para numerosos jóvenes y sus familias. A pesar del calor, grandes son las experiencia que han podido vivir estas personas.

Sin embargo, aún queda una cita importante. Este martes 15 de septiembre, el Parque de Ocio Las Graveras acogió una actividad especial destinada a premiar a los tres municipios que han contado con una mayor participación en el Circuito Provincial de Natación de Verano. Esta propuesta, más que interesante; todo ello en un entorno diferente, con el agua y la diversión como grandes protagonistas. La actividad se desarrolló entre las 17:00 y las 20:30 horas. Para facilitar el desarrollo de las distintas propuestas, los participantes fueron en función de sus edades y no por los municipios a los que representan.

La tarde quedó estructurada en tres grandes bloques. Uno de ellos tuvo lugar en el lago, donde se desarrollaron diferentes actividades acuáticas. Los jóvenes pudieron participar en ejercicios relacionados con el nado en aguas abiertas, además de disfrutar de paddle surf y juegos acuáticos. Uno de los grandes alicientes fue la presencia de Mariale Bramont-Arias, entrenadora y nadadora olímpica de aguas abiertas. La deportista fue la encargada de impartir la charla y los ejercicios relacionados con esta modalidad.

El programa continuó con una gymkhana de supervivencia adaptada a las diferentes edades. Para los más pequeños se planteó una actividad estática, mientras que los mayores afrontaron una gymkhana tipo estrella. Como cierre, se celebró una gymkhana de fiesta de agua con distintos juegos preparados también según la edad de cada grupo. El Circuito Provincial de Natación de Verano suma así una nueva actividad dentro de una temporada en la que la natación ha vuelto a ser protagonista en distintos puntos de la provincia de Sevilla.