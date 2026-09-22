Montellano será la encargada de brindar el regreso del Circuito Provincial de Senderismo

El municipio sevillano ya se prepara para acoger el regreso de un circuito más que especial para el público sevillano, que puede disfrutar de una actividad que se aleja de marcas y puntuaciones para poder centrarse en el disfrute del entorno natural

El deporte, en la provincia de Sevilla, tiene un lugar más que importante. En ESTADIO Deportivo, hemos ido poder contando las diferentes actividades que hacen que la experiencia para los sevillanos sea idónea. Además con una particularidad, y es que el hambre de hacer actividad física hace que sean actividades que el público demande mucho y que cuenten con una gran aceptación. En los meses de verano, ha sido el agua la protagonista. El Circuito Provincial de Natación de Verano ha protagonizado el deporte durante estas fechas, llegando a tener su gran colofón final el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, ahora se cambia de entorno.

Montellano recibirá el próximo 4 de octubre una nueva jornada del Circuito Provincial de Senderismo. Han pasado varios meses desde su última parada y la actividad regresará ahora para afrontar la parte final de su calendario. Será una oportunidad para volver a caminar por la provincia y, en este caso, conocer algunos de los rincones del municipio. La cita será la séptima de las diez previstas para este 2026. Aquí no habrá que estar pendiente de marcas ni de resultados. Esta actividad sirve para que todos los interesados puedan disfrutar de una gran jornada de ocio deportivo.

La llegada de los participantes se producirá entre las 09:30 y las 10:00. Cuando todos estén reunidos, comenzará una ruta que se extenderá durante varias horas. Posteriormente, se podrá disfrutar de un tiempo de ocio para poder conocer los distintos rincones del municipio desde otra perspectiva. En total se ofrecerán 150 plazas. Para participar será necesario tener, al menos, 14 años cumplidos antes del 4 de octubre. Otro aspecto recogido en la normativa es la prohibición de acudir con animales, por lo que quienes se inscriban deberán realizar la ruta sin mascotas.

Quienes quieran apuntarse de manera individual podrán hacerlo desde las 12:00 del 22 de septiembre. El plazo continuará abierto hasta el 1 de octubre a las 14:00, siempre que todavía queden plazas disponibles. Si se alcanza antes el límite establecido, las inscripciones quedarán cerradas. Por su parte, los grupos de los municipios que tengan asignada la jornada de Montellano dispondrán hasta el 24 de septiembre a las 14:00 para completar el proceso.

La espera está cerca de terminar. Montellano devolverá el senderismo al calendario provincial y abrirá una sucesión de citas que llevará al circuito hasta completar las diez jornadas programadas. De esta forma, regresa uno de los circuitos más demandados por el público sevillano.