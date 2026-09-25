Bollullos de la Mitación cogerá el testigo del apasionante Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas

Este circuito, que tanto embauca al público sevillano, ya se encuentra de regreso y promete ser uno de los grandes atractivos para los amantes de esta disciplina hasta el próximo 18 de octubre cuando vea su punto y final

La emoción del deporte sigue despertando furor en Sevilla. Semana a semana, son varias las jornadas que se celebran que dejan la oportunidad para que los amantes de la misma puedan disfrutar de actividades más que importantes y beneficiosas para el bienestar personal. En algunos casos, también corresponde el primer ejemplo de acercamiento deportivo en competiciones, por lo que ya se pueden ir forjando las ideas de lo que se espera de la alta competición. La provincia sevillana, gracias a su versatilidad, ofrece muchas oportunidades para poder disfrutar de todo tipo de actividades. Y más ahora que ya se acerca el otoño sevillano.

La Diputación de Sevilla sigue mostrando una fuerte apuesta por organizar jornadas que puedan hacer delicias de todos aquellos que buscan estas actividades deportivas. En esta ocasión, se pudo disfrutar del regreso de un circuito que gusta mucho al público sevillano. El Circuito Provincial Marchas Cicloturistas BTT Diputación de Sevilla 2026 regresó el pasado 13 de septiembre en la Cañada del Rosal, todo ello en una jornada donde participaron cerca de 175 ciclistas que pudieron disfrutar de una jornada excepcional de una modalidad no competitiva. Tras 28'6 km de recorrido, los ciclistas pudieron disfrutar de un almuerzo de avituallamiento tras esta ruta y poder hacer piña tras el esfuerzo realizado.

Esta institución vuelve a apostar por este formato en un calendario de pruebas que se celebrarán entre los meses de abril y octubre a través de recorridos de gran belleza natural y que estarán organizadas por sus respectivos ayuntamientos. Además, al igual que en las anteriores ediciones, la inscripción en estos eventos será totalmente gratuita para todos. Además, el pasado día 20 ya se pudo disfrutar de otra jornada, aunque esta vez en la localidad de Marinaleda. Un total de 114 ciclistas han participado en esta jornada que también ha sido de gran disfrute para todos los allí presentes.

Poco a poco, este circuito sigue dando pasos y aún quedan fechas claves hasta que vea punto y final esta edición presente. Las miradas ya se dirigen al próximo día 27 de septiembre, cuando sea Bollullos de la Mitación la protagonista de esta fecha. El 4 de octubre le tocará a Cazalla de la Sierra para dejar paso, el 11 de octubre, para la localidad de Gilena. Para acabar poniendo punto y final a este circuito, la localidad del Castillo de las Guardas será la encargada de protagonizar este adiós hasta el próximo año el 18 de octubre. Oportunidades únicas para seguir disfrutando de un circuito que gusta mucho a la provincia sevillana.