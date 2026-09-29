Javier Fernández de los Ríos, presente en la inauguración de la remodelación del Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla

Esta institución, la pasada semana, pudo hacer visible el gran apoyo que han supuesto para la remodelación de distintas instalaciones deportivas en esta localidad sevillana; una gran noticia deportiva que servirá a cientos de jóvenes

El balón volverá a rodar sobre un césped nuevo en el Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla. Castilleja de la Cuesta inauguró la remodelación de este campo, una obra que llega antes del comienzo de la nueva campaña y de la que se beneficiarán los clubes y escuelas deportivas que utilizan las instalaciones durante el año. El acto reunió al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; la alcaldesa, Carmen Herrera; y el presidente del RCD Nueva Sevilla, Francisco Jurado Martín. También acudieron miembros de las directivas de este club y del Castilleja C.F., además de varios niños y niñas que pudieron ver cómo ha quedado el estadio.

La actuación más visible está en el terreno de juego, cuyo césped se ha renovado por completo. Los trabajos han incluido también el sistema de riego, las redes y las vallas de protección que rodean el campo. Se han cambiado los marcadores, los banquillos y la puerta de acceso, mientras que el Ayuntamiento ha asumido las labores de pintura y albañilería. Esta obra forma parte de una inversión de la Diputación que ronda los 800.000 euros para dos instalaciones de Castilleja de la Cuesta. La otra es el Estadio Municipal Antonio Almendros, que ya había sido remodelado e inaugurado. Las mejoras de ambos recintos se han financiado con fondos del Plan Sevilla 107.

Durante la visita, Fernández habló de la importancia de poner recursos a disposición de los municipios para sacar adelante proyectos como este. Herrera incidió en las necesidades de los clubes y de los cientos de personas que pasan por las instalaciones a lo largo del año. “Hoy inauguramos mucho más que una instalación deportiva. Inauguramos un espacio para el encuentro, para la convivencia y, sobre todo, para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del deporte y crecer en valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto (...) El Estadio Joaquín Rodríguez Morilla representa una apuesta por el deporte de base y por unas instalaciones públicas de calidad, al servicio de nuestros clubes, deportistas y de toda la ciudadanía. Es una infraestructura que queremos que tenga vida todos los días y que se convierta en un punto de referencia para nuestro municipio”, declaró la alcaldesa de la localidad.

Con las obras terminadas, el campo queda listo para recibir de nuevo entrenamientos y partidos. Será entonces, con los equipos y las familias de vuelta en las gradas, cuando Castilleja empiece a darle uso a su estadio renovado.