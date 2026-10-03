La Copa Nadia pone a Sevilla en el centro del tenis mundial

La capital hispalense acoge la décima edición de un clásico en el circuito internacional femenino en este tramo final de temporada

El tenis femenino de elite acude a su cita anual con Sevilla con la celebración de la décima edición de la Copa Nadia, un torneo que tras nueve ediciones disputadas se ha convertido en un clásico de este final de temporada y que este año se disputa entre el 4 y el 10 de octubre.

El Centro de Tecnificación de Sevilla Este acoge desde este domingo a algunas de las mejores jugadoras del mundo y a grandes promesas del tenis mundial. Con representación de tenistas que han estado presentes este año en los Grand Slam y mucha juventud, este torneo W35 contará con la neerlandesa Eva Vedder como gran favorita y con la sueca Caijsa Wilda Hennemann o la italiana Aurora Zantedeschi como principales alternativas para suceder en el palmarés a la vasca Ane Mintegi, ganadora el pasado año.

La jugadora que perdió aquella final ante la guipuzcoana, la jugadora de Villajoiosa Lucía Cortez, será una de las tenistas que abanderen la representación española en Sevilla Este, aunque la tenista mejor clasificada que estará en el cuadro final será la aragonesa Carlota Martínez Cirez. Junto a ellas también aparecen inscritas María García Cid y Ruth Roura Llaverias, así como otras tenistas que, desde la previa, tratarán de alcanzar la gran final del próximo sábado.

Por las instalaciones del Centro de Tecnificación Blas Infante han pasado en los últimos años tenistas como Paula Badosa, Carla Suárez, Nuria Parrizas o la campeona olímpica Sara Errani; y entre sus últimas campeonas o finalistas están Diane Parry, Dominika Salkova, Sinja Kraus o Lois Boisson.

Puesta de largo en la Diputación de Sevilla

La presentación de esta 10ª Copa Nadia by JCastillo Seguros tuvo lugar esta semana en la Diputación Provincial de Sevilla, donde el presidente de este organismo provincial, Javier Fernández, puso en valor el torneo y reafirmó el compromiso de la institución con la Copa Nadia y con el deporte base. "Es un torneo que cada vez va a más y que tiene una gran expectativa de crecimiento", señalaba antes de matizar que "el deporte en general y el tenis en particular son valores, sentimientos, inspiración y esfuerzo, pero también nos permite acercarnos y compartir".

"Invertir en deporte es también invertir en marca. La Copa Nadia contribuye a mostrar Sevilla como un espacio deportivo de alta calidad y eso nos permite proyectar nuestra ciudad y nuestra provincia hacia el exterior", añadía Fernández.

También estuvo presente la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, subrayó el papel de la ciudad en la promoción del deporte femenino. "Sevilla es capital del deporte y queremos que sea capital del deporte femenino. Es fundamental respaldar estas iniciativas e inspirar a las niñas que vienen detrás", estimaba.

Lorena Solar, la nueva promesa del tenis andaluz

El acto contó también con representación de la Junta de Andalucía, así como con la participación de clubes de tenis, de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y de jugadoras del Centro del Alto Rendimiento de la Federación Andaluza de Tenis, entre ellas la malagueña Lorena Solar, que competirá gracias a una invitación.

El director del torneo vuelve a ser Juan Arispón, quien quiso destacar "el papel que ha adquirido la Copa Nadia dentro del calendario deportivo sevillano y la oportunidad que supone para el público disfrutar del tenis femenino internacional de gran nivel".

Durante el acto se rindió homenaje a la memoria de la tenista sevillana Nadia Mechaala, que da nombre al torneo y cuyos valores lo inspiran desde sus inicios. Su madre, Mercedes Gordillo, "puso en valor el significado de una competición que contribuye a dar visibilidad al deporte femenino".

Lista de inscritas en el cuadro final de la Copa Nadia 2026

189 Eva Vedder (Países Bajos)

251 Caijsa Wilda Hennemann (Suecia)

264 Aurora Zantedeschi (Italia)

289 Yasmine Kabbaj (Marruecos)

294 Gabriela Ce (Brasil)

379 Carlota Martinez Cirez (España)

406 Lucie Nguyen Tan (Francia)

411 Amandine Hesse (Francia)

423 Katerina Tsygourova (Suiza)

446 Lucia Cortez Llorca (España)

471 Pia Lovric (Eslovenia)

507 Daria Yesypchuk (Ucrania)

511 Marie Mettraux (Suiza)

528 Ana Candiotto (Brasil)

537 Maria Garcia Cid (España)

541 Enola Chiesa (Italia)

543 Ida Wobker (Alemania)

561 Ruth Roura Llaverias (España)