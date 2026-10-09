La Armada española asegura una finalista en la Copa Nadia 2026

La madrileña María García y la barcelonesa Ruth Roura se enfrentarán en una de las semifinales del W35 sevillano

La décima edición de la Copa Nadia ya conoce a sus semifinalistas del cuadro individual tras una jornada de cuartos de final disputada este jueves en las instalaciones del CTT Blas Infante de Sevilla, que ratificó el excelente momento del tenis nacional con la clasificación de María García y Ruth Roura para la penúltima ronda.

Ambas tenistas se verán las caras en semifinales, lo que asegura la presencia de una representante española en el partido por el título de este W35 Sevilla, que se jugará este sábado en la capital hispalense.

La madrileña María García fue la primera en sellar su billete tras firmar un partido sólido frente a la francesa Lucie Nguyen, octava cabeza de serie, a la que superó por 6-4 y 6-2 en casi dos horas de juego.

Tras un arranque marcado por la igualdad hasta el cuatro iguales en la primera manga, García encadenó una racha decisiva para tomar ventaja y afrontar con confianza la segunda manga. En ese segundo parcial impuso un ritmo constante desde el 2-1 inicial, apoyándose en un agresivo resto que le permitió disponer de 16 opciones de rotura y concretar seis de ellas.

Por el mismo lado del cuadro, la barcelonesa Ruth Roura completó una actuación brillante al eliminar a la tercera favorita del torneo, la marroquí Yasmine Kabbaj, por 6-4 y 6-2 en una hora y media.

Roura llegó a dominar la primera manga por 5-2 antes de encajar la reacción de su rival, que llegó a situarse 5-4. Sin embargo, la española mantuvo la serenidad para cerrar el set con su saque y rubricar su dominio en la segunda manga a partir del tres a dos.

Las favoritas, adelante en la parte de abajo del cuadro

Por la parte baja, la otra semifinal la disputarán la italiana Aurora Zantedeschi (4) y la sueca Caijsa Hennemann (2). La jugadora transalpina necesitó casi tres horas para doblegar a la suiza Katerina Tsygourova por 7-6 (4) y 6-2, mientras que Hennemann frenó las aspiraciones de la española Lucía Cortez, a la que venció por 7-5 y 6-4 en un duelo equilibrado, en el que la española vendió cara su derrota.

No habrá españolas en la final del cuadro de dobles. Ésta quedó definida entre la pareja integrada por Yasmine Kabbaj y Katerina Tsygourova (4) frente a las francesas Marie Mattel y Lucie Nguyen (3). La lucha por el título de dobles se celebrará este viernes, no antes de las 17:00 horas, en la pista central del recinto sevillano.

María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, acompañó al director del torneo, Juan Arispón, en una jornada en la que 700 escolares de primaria y secundaria procedentes de tres centros educativos estuvieron presentes en las pistas.

Resultados cuartos de final Copa Nadia 2026

María García - Lucie Nguyen (8) 6-4, 6-2

Ruth Roura - Yasmine Kabbaj (3) 6-4, 6-2

Aurora Zantedeschi (4) - Katerina Tsygourova 7-6 (4), 6-2

Caijsa Hennemann (2) - Lucía Cortez 7-5, 6-4

Emparejamientos de semifinales Copa Nadia 2026

María García vs. Ruth Roura

Aurora Zantedeschi (4) vs. Caijsa Hennemann (2)