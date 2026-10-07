Doble sorpresa en la Copa Nadia y adiós a la última andaluza

La granadina Ariana Geerlings no pudo con la cuarta favorita, la italiana Aurora Zantedeschi, pese a forzarla a un tercer set en Sevilla

Sin andaluzas y con tres españolas aún en competición. Así llegan los cuartos de final de una Copa Nadia 2026 que, en su décima edición, está ofreciendo un gran nivel de juego y está permitiendo descubrir a nuevas jugadoras tras dos primeras rondas que han sido muy igualadas.

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El cruce más emotivo de esta jornada de octavos tuvo como protagonista a la última andaluza superviviente, la granadina Ariana Geerlings, que plantó cara ante la cuarta favorita del cuadro, la italiana Aurora Zantedeschi, pero no pudo evitar la derrota.

Pese a arrancar con un 3-0 en contra, la andaluza logró meterse en el partido. Cedió el primer parcial por 6-3 y, a partir de ahí, Geerlings firmó su mejor tenis en el segundo set para devolverle el parcial a la transalpina (3-6) y forzar la tercera manga. Sin embargo, el esfuerzo físico acabó pasando factura a la jugadora local, permitiendo a Zantedeschi imponer su ritmo en el desempate (6-2) para certificar su billete a la siguiente ronda.

A pesar del adiós de Geerlings, la Armada española estará bien representada entre las ocho mejores. Había dos duelos nacionales que aseguraban al menos la presencia de dos tenistas entre las ocho mejores. En ellos, María García Cid selló su clasificación por la vía rápida al imponerse con contundencia a Cristina Díaz por 6-3 y 6-0; mientras que Ruth Roura dio un golpe sobre la mesa al eliminar en un disputado duelo nacional a Carlota Martínez, sexta cabeza de serie, por 7-6(3) y 6-2.

Por su parte, Lucía Cortez, finalista en la edición anterior y séptima cabeza de serie, no dio opción a la italiana Angelica Sara, endosándole un firme 6-2 y 6-0, asegurándose un año más su presencia entre las mejores en una pista que se le da muy bien.

Cae la quinta favorita

La gran sorpresa del día la protagonizó la suiza Katerina Tsygourova, quien necesitó tres trabajadas mangas para despedir a la quinta cabeza de serie, la brasileña Gabriela Cé.

Cumplieron los pronósticos la francesa Lucie Nguyen (8ª favorita), tras batir a la eslovena Pia Lovric (7-6 y 6-4), y la sueca Caijsa Hennemann (2ª cabeza de serie), que venció con autoridad a la italiana Enola Chiesa. Así mismo, la marroquí Yasmine Kabbaj, tercera preclasificada, demostró solvencia para superar a la ucraniana Daria Yesypchuk por 6-2 y 6-3. Será ahora la rival en siguiente ronda de Ruth Roura.

En el cuadro de dobles se juegan este jueves las semifinales con pleno de representación española en ambos cruces. Por un lado, las hermanas Cabassers se medirán a la dupla suizo-marroquí formada por Yasmine Kabbaj y Katerina Tsygourova. En la otra llave, las locales Carlota Corte y Ares Teixidó buscarán el pase a la final ante las francesas Marie Mattel y Lucie Nguyen.

Emparejamientos de cuartos de final

María García Cid (ESP) vs. Lucie Nguyen (FRA, 8)

Yasmine Kabbaj (MAR, 3) vs. Ruth Roura (ESP)

Katerina Tsygourova (SUI) vs. Aurora Zantedeschi (ITA, 4)

Lucía Cortez (ESP, 7) vs. Caijsa Hennemann (SWE, 2)