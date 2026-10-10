Caijsa Hennemann impone su ley en Sevilla y conquista la Copa Nadia

La sueca sucede a Mintegi y se corona en la décima edición del torneo tras superar en la final a la española Ruth Roura (6-2, 6-1)

Caijsa Hennemann ha completado una semana impecable sobre la tierra del Centro de Tecnificación ‘Blas Infante’ de Sevilla y se ha proclamado campeona del World Tennis W35 Copa Nadia by JCastillo Seguros tras derrotar a Ruth Roura en un choque donde llevó la batuta de principio a fin.

La tenista sueca impuso su favoritismo, aunque tuvo que luchar ante una rival que ya había superado varias adversidades para llegar hasta ahí y que no dio su brazo a torcer de forma fácil.

La capacidad de lucha de la catalana se vio en el inicio, cuando ambas jugadoras se rompieron el saque hasta en dos ocasiones cada una. Tras cuatro 'breaks' consecutivos, la sueca fue la primera en asentar el servicio y empezó a marcar distancias.

El punto de inflexión llegó en el séptimo juego. Un duro combate que acabó cayendo del lado de Hennemann. Con el 2-5 en el marcador, la nórdica amarró la primera manga sin dar pie a la réplica.

Dominio absoluto de la gran favorita

El segundo set arrancó bajo la misma inercia. Hennemann metió una marcha más, tiró de dejadas para desarticular el ritmo de la española y se plantó rápidamente con un 4-0 a favor. Roura, que venía de completar una gran semana tras dejar atrás cruces muy exigentes y a dos favoritas, no encontró la fórmula para frenar el empuje de la sueca, que cerró el duelo con un rotundo 6-1.

"He jugado muy firme, manejando los tiempos en todo momento. Me voy feliz de Sevilla tras una gran semana", señalaba Hennemann tras alzar el trofeo. Tras la baja de la número uno, ella había quedado como gran favorita e hizo honor a esa condición.

A Roura, por su parte, no le quedó otra que reconocer la superioridad de su oponente. "Ella fue mejor hoy. Intenté tomar la iniciativa, pero cometí más errores de los habituales. Aun así, me quedo con las buenas sensaciones del torneo", confirmó la de Calella.

Para ganar el torneo andaluz, Caijsa Hennemann ha dejado por el camino a tres españolas. En primera ronda derrotó a Elena López Alcaraz por 6-4 y 6-4; en la segunda no tuvo problemas para superar a la italiana Enola Chiesa (6-0 y 6-1); pero sí sufrió en cuartos de final frente a Lucía Cortez Llorca, la jugadora que más difícil se lo ha puesto y ante la que ganó por 7-5 y 6-4; a Aurora Zantedeschi, cuarta favorita, la despachó con facilidad (6-3 y 6-1) antes de vérselas en la final con Roura.

Cantera y profesionalismo en el mismo escenario

Como ya es tradición en el certamen organizado por la Federación Andaluza, el tenis base compartió protagonismo con la competición profesional y, en paralelo, se ha celebrado la Copa Nadia Infantil. Alba Martínez se ha impuesto en ella tras superar en la final a Carla Sarmiento.

Ambas promesas participaron de la entrega de premios junto a las finalistas absolutas, escenificando uno de los grandes propósitos del torneo: inspirar a las nuevas generaciones permitiéndoles convivir con las raquetas del circuito internacional.

En la entrega de premios de esta X Copa Nadia 2026 estuvieron presentes Casimiro Fernández, diputado de Deportes de la Diputación de Sevilla; María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte; Alfonso Escribano, presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas; Mª Ángeles Bizcocho, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Tenis; Jorge Molina, delegado provincial en Sevilla de la Federación Andaluza de Tenis; Mercedes Gordillo, madre de Nadia, y Juan Arispón, director del torneo.