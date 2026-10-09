Ruth Roura y Caijsa Hennemann lucharán por el trono de la X Copa Nadia en Sevilla

La catalana Ruth Roura tratará de mantener el título en España, aunque la favorita es Hennemann, segunda cabeza de serie en esta edición de la Copa Nadia

La catalana Ruth Roura y la sueca Caijsa Hennemann se enfrentarán este sábado, a partir de las 11:30 horas, por el título de la 10ª Copa Nadia - W35 Sevilla, tras una edición que ha ido elevando el nivel competitivo desde las primeras rondas, ha tenido sorpresas tempranas y ha visto cómo la final la jugarán una de las favoritas ante otra tenista con la que pocos contaban en un principio.

Ésta menos esperada es, precisamente, Roura, que luchará en la tierra batida hispalense por dejar de nuevo el título en manos de la Armada española. La de Calella certificó su billete en el primer turno de semifinales tras adjudicarse un extenuante choque frente a la madrileña María García por 6-2 y 7-6(4).

A pesar de la contundencia del primer parcial en favor de la catalana, la batalla se prolongó por más de dos horas de intenso peloteo. García reaccionó en el segundo set elevando notablemente su agresividad e intensidad, lo que impidió que la catalana distanciase su ventaja. La igualdad abocó el parcial al desempate, donde Roura hizo valer su temple en los momentos clave para cerrar el 'tie-break' por 7-4.

Tras certificar la victoria, la tenista española no dudó en reconocer la exigencia del enfrentamiento y destacó sus buenas sensaciones desde el inicio y la importancia de haber gestionado la presión en los instantes decisivos.

Su rival será la segunda cabeza de serie del torneo, la sueca Caijsa Hennemann, quien si entraba en los planes como posible candidata al triunfo final. La tenista nórdica completó una exhibición de solidez en la segunda semifinal de la jornada al batir con firmeza a la italiana Aurora Zantedeschi (cuarta favorita) por un claro 6-3 y 6-1.

Hennemann se mostró feliz al final de su semifinal por su rendimiento y por la gran experiencia que está viviendo en Sevilla. Ahora, según confirma, afronta la cita de este sábado con la esperanza de inscribir su nombre en el palmarés del torneo.

El camino de las finalistas en el cuadro individual

Para alcanzar la lucha por el título, ambas jugadoras han tenido que superar un exigente recorrido a lo largo del cuadro principal. Ruth Roura, de hecho, no estaba entre las cabezas de serie, pero por el camino se ha dejado a dos de ellas. Primero venció a la brasileña Nauhany Leme Da Silva por 7-6(4) y 6-3; a ella le siguió la sexta cabeza de serie del torneo, la española Carlota Martínez Cirez, ante la que firmó un gran triunfo por 7-6(3) y 6-2; en cuartos esperaba la marroquí Yasmine Kabbaj (tercera preclasificada), a la que superó en dos sets (6-4 y 6-2) para poder verse en semifinales con María García.

En cuanto a Caijsa Hennemann, por el camino se ha dejado a dos españolas, entre ellas la finalista del pasado año. En primer ronda derrotó a Elena López Alcaraz por 6-4 y 6-4; no tuvo problemas para superar a la italiana Enola Chiesa (6-0 y 6-1) a continuación; pero si sufrió en cuartos de final frente a Lucía Cortez Llorca, la jugadora que más difícil se lo puso y ante la que logró un trabajado triunfo por 7-5 y 6-4. Aurora Zantedeschi no le complicó este viernes tanto la vida.

Victoria francesa en dobles

La jornada del viernes también dictó sentencia en la modalidad de dobles, donde la pareja francesa formada por Marie Mattel y Lucie Nguyen Tan levantó el título tras superar en la final a la marroquí Yasmine Kabbaj y la suiza Katerina Tsygourova en un emocionante desempate (6-4, 3-6 y 10-6).

Asimismo, la Copa Nadia ha vuelto a situar al tenis base en un lugar destacado con la celebración paralela de la Copa Nadia Infantil. Las promesas de esta categoría tendrán la oportunidad de compartir la ceremonia de entrega de premios con las profesionales este sábado, en una jornada festiva que unirá el presente y el futuro del tenis femenino andaluz e internacional.