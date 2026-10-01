Nadia Battocletti, invitada de excepción para esta nueva edición del Cross Internacional de Itálica

La Organización revitaliza el atractivo de la Internacional femenina, al plantear una alternativa al poder del atletismo africano desde la escuadra europea. Será la atleta italiana la que protagonice una edición que se prevé especial en esta edición

El Cross Internacional de Itálica ya tiene su primer nombre confirmado para la edición de 2026. La italiana Nadia Battocletti estará en Santiponce el próximo 8 de noviembre para disputar la prueba absoluta femenina. La Diputación de Sevilla ha anunciado la participación de una de las corredoras europeas más destacadas del fondo y el mediofondo actual. Su llegada supone un primer paso en la confección del cartel femenino. La organización quiere dar más atractivo a esta carrera y contar con una atleta europea capaz de competir frente al dominio que habitualmente ejerce el atletismo africano en las pruebas internacionales de campo a través. Battocletti será la primera participante confirmada de una edición que volverá a reunir a corredores de primer nivel en el entorno de Itálica.

La italiana llega con resultados recientes tanto en pista como en ruta y campo a través. En el Mundial de Tokio de 2025 consiguió la plata en los 10.000 metros después de una final que resolvió con un gran cambio de ritmo en los últimos 400 metros. Terminó por detrás de la keniana Beatrice Chebet, que también conoce el Cross de Itálica. En ese mismo campeonato, Battocletti sumó además el bronce en los 5.000 metros.

Un año antes había subido al podio de los Juegos Olímpicos de París 2024 con otra plata en los 10.000 metros, además de quedarse a las puertas de las medallas en los 5.000, prueba en la que acabó cuarta. Su trayectoria olímpica había comenzado en Tokio 2020, donde logró el séptimo puesto en esa misma distancia.

Los resultados europeos también ayudan a entender el nivel de la corredora que llegará a Santiponce. En pista, la nota de la organización destaca sus oros en 5.000 y 10.000 metros en los campeonatos de Roma 2024 y Birmingham 2026. A ellos se añade el oro en los 10 kilómetros del Europeo en ruta de 2025 y el conseguido este año en los 3.000 metros del Mundial en pista cubierta de Torun. Con ese recorrido, la italiana se presenta como uno de los principales atractivos de la prueba femenina de Itálica. Su confirmación llega con varias semanas de margen para una carrera en la que se medirá a las especialistas que completan el cartel internacional.

Esta importante presencia confirma el crecimiento de esta carrera durante estos últimos años, convirtiéndose en una cita importante para los atletas. En ESTADIO Deportivo, ya se han podido contar las distintas fechas que serán claves para esta edición, comenzando a edificarse todo en estos próximos días donde ya se podrá ir midiendo las emociones de cara a esta temporada.