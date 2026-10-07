Estos son los premios para los ganadores del Cross Itálica Internacional

Esta edición del Cross Itálica promete traer grandes emociones en la antigua ciudad romana localizada en Santiponce, una nueva oportunidad para poder conocer también los premios que se llevarán los jugadores

El otoño tiene una cita marcada en el calendario deportivo de la provincia de Sevilla. El Cross Internacional de Itálica volverá a reunir en Santiponce a quienes disfrutan del atletismo, tanto dentro como fuera del recorrido. Una prueba que permite ver de cerca a grandes corredores y que, al mismo tiempo, abre sus puertas a los aficionados que quieren formar parte de ella.

Los próximos 7 y 8 de noviembre, el conjunto arqueológico volverá a ser el escenario de esta cita impulsada por la Diputación de Sevilla. Allí, el deporte comparte espacio con la historia, una de las particularidades que hacen de Itálica una prueba especial. Para unos será el momento de competir; para otros, una oportunidad de acompañar a los participantes y disfrutar del ambiente junto al circuito.

En ESTADIO Deportivo ya hemos contado algunos de los preparativos de esta edición, desde la presentación de su cartel hasta las fechas relacionadas con las inscripciones, el voluntariado y las jornadas técnicas. La cuenta atrás continúa y Santiponce se prepara para otro fin de semana de atletismo. Mientras llega noviembre, la organización sigue dando a conocer los detalles de una prueba que vuelve a ocupar un lugar destacado en el deporte sevillano.

Uno de los detalles importantes, y que interesan al público general, es saber las premiaciones correspondientes en cada edición. Es por ello que, quitando ese esfuerzo deportivo, esa contraprestación que se recibe también resulta de gran importancia. En este caso, como ya lleva sucediendo en ediciones anteriores, se realizará una clasificación general individual porcategorías, recibiendo trofeos los tres primeros de cada categoría y sexo, salvo en la prueba pitufos, que tendrá carácter no competitivo y en la que todos los participantes recibirán un obsequio a su finalización.

Adentrándose en las pruebas internacionales, hay varios datos relevantes a tener en cuenta. En ambas pruebas (masculina y femenina), se percibirá la siguiente cantidad: el primer clasificado recibirá 2000 euros; el segundo recibirá 1500 euros y el tercero 1000 euros. También hay otros detalles reseñables a tener en cuenta y es que el primer español en pasar por línea de meta recibirá 500 euros. Un bonus que, en este caso, no será efectuado en caso de que el atleta español obtenga premio por finalizar dentro de los tres primeros puestos. También existe otra compensación para el atleta que pase como primero en la segunda vuelta, también de 500 euros. Sin embargo, esta será únicamente aplicable en caso de que el/la atleta finalice la prueba dentro de los diez primeros puestos.

De igual forma, en estas pruebas internacionales se premiará al primer español/a con un trofeo y a los cinco primeros sevillanos/as con una invitación para participar en el XLVI Cross Internacional de Venta de Baños, incluyendo dorsal en su prueba internacional y alojamiento (una noche en pensión completa para dos personas). Este premio también se repite para los vencedores de las pruebas populares cortas masculinas y femeninas, teniendo la invitación a ese prueba como gran atractivo.

La entrega de premios para cada categoría y sexo se realizará al finalizar cada carrera.