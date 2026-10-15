Las novedades que protagonizarán la edición del Cross Internacional de Itálica

Para esta edición, varias son las novedades que encabezan la lista del Cross Internacional de Itálica que permiten que haya máxima expectación para conocerlas de cara al próximo mes de noviembre

El mes de noviembre ya se va acercando y, en la provincia sevillana, se tiene claro lo que se avecina a nivel deportivo. La Diputación de Sevilla es una de las encargadas de llenar, cada fin de semana, la agenda de los más deportistas de la provincia. Pero tiene guardado un hueco de excepción para una de sus pruebas emblemas y que, en esta ocasión, no será menos. El campo a través tendrá en Santiponce una nueva cita los días 7 y 8 de noviembre. El XLIV Cross Internacional de Itálica, incluido por World Athletics en la categoría Gold Level, llegará con novedades en el circuito y en las pruebas populares, además de una agenda de actividades que comenzará el viernes.

Una de las principales incorporaciones será la segunda edición del Cross Popular Largo Mixto Nocturno, que se celebrará el sábado 7 a las 18:30 horas. La prueba tendrá un recorrido de 7.180 metros, repartidos en tres vueltas al circuito B. El domingo se mantendrán las carreras populares cortas masculina y femenina: ambas serán de 4.810 metros y darán dos vueltas a ese mismo circuito, que estrenará recorrido en esta edición.

La actividad del viernes 6 también tendrá protagonismo. El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento será la sede oficial de la feria de la carrera, que abrirá de 17:00 a 21:00 horas. El sábado volverá a recibir a los participantes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Además, este viernes se celebrará el acto de presentación de los atletas, de carácter público y gratuito hasta completar el aforo.

El hotel acogerá también las XIII Jornadas Técnicas de Itálica, que estrena formato y ubicación. La propuesta se organizará en dos mesas coloquio con ocho entrenadores y entrenadoras de máximo nivel nacional, que debatirán sobre temas relacionados con el campo a través. El aforo será de 120 personas y la inscripción, gratuita. La normativa fija que las inscripciones para las pruebas pueden realizarse en la web oficial hasta el 30 de octubre a las 12:00 horas.

Todo esto sirve para poder vivir de la mejor manera unas jornadas que resaltan el espíritu deportivo y que vuelven a colocar a la provincia sevillana como uno de los enclaves únicos para la organización de este tipo de eventos. Desde sus redes sociales, ya se anima a todos aquellos que estén preparando la prueba compartan sus entrenos y es que, a pesar de que quede tiempo, ya se va se va sintiendo la emoción de esta importante prueba.