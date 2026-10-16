La importancia de los voluntarios en el Cross Internacional de Itálica: inscripciones abiertas

Los voluntarios tienen una gran importancia en la realización de esta prueba deportiva; teniendo también la oportunidad todos esos amantes de poder formar parte de todo lo que envuelve este hecho

El Cross Internacional de Itálica se acerca a una nueva edición y, con ella, llega también la oportunidad de vivir la competición desde un lugar distinto. Los días 7 y 8 de noviembre, esta antigua ciudad romana volverá a acoger esta cita del campo a través. Para que el encuentro salga adelante, la organización cuenta también con las personas que colaboran en las diferentes áreas del evento. El Programa de Voluntariado del Cross Internacional de Itálica ya tiene abierto su plazo de inscripción. La convocatoria se dirige a quienes quieran formar parte del equipo y compartir desde dentro la experiencia de una competición internacional. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de octubre y las inscripciones pueden realizarse en la página web oficial del Cross.

La propuesta busca mostrar que colaborar es otra manera de acercarse al atletismo. “No solo lo ves, lo haces posible” es una de las ideas que resume la invitación: participar en la organización permite conocer el trabajo que hay detrás de la prueba y contribuir a que salga adelante. La campaña también pone en valor el ambiente de una competición internacional y anima a descubrir el atletismo desde una perspectiva diferente.

Otro de los aspectos que destaca es la posibilidad de coincidir con personas que comparten la misma afición. La convocatoria presenta el voluntariado como una oportunidad para conocer gente con intereses similares y formar parte de un grupo implicado en la organización. Muchos son los que, a pesar de que no practican esa actividad física, disfrutan con la organización de una prueba que reúne a cientos de personas durante estos días en este histórico complejo. Es por ello que corresponde una gran oportunidad para los amantes del mismo, que saben que podrán vivir de primera mano toda la emoción.

La experiencia se desarrollará en un entorno histórico de referencia como Itálica. Allí, quienes participen podrán conocer de primera mano el funcionamiento de un evento internacional y acercarse a tareas que, según destaca la campaña, ayudan a desarrollar habilidades de organización, comunicación y coordinación. La inscripción se abrió el lunes 5 de octubre a las 10:00 horas y seguirá disponible hasta el día 30. Quienes quieran sumarse al programa pueden consultar los detalles y completar el registro en la web del Cross Internacional de Itálica. La cita de noviembre no solo ofrecerá la competición sobre el circuito: también permitirá a los voluntarios contribuir a su organización y vivir desde dentro un fin de semana en torno al campo a través.