El Cross Popular Largo Mixto volverá a ser el protagonista de esta edición del Cross Internacional de Itálica

Este año volverá a ser protagonista una de las pruebas que más interés generó el pasado año, y ese es el cross popular largo mixto, que ocupará gran parte de la jornada del sábado

Poco a poco, todo se va preparando para poder vivir una de las competiciones que más emoción genera en la provincia sevillana. El mes de noviembre será el encargado de acoger una de las pruebas de excepción dentro del panorama atlético andaluz, y ese es el cross internacional de Itálica. Tanto a nivel profesional como normativo, esta prueba constituye la oportunidad de poder conocer un emplazamiento único. Tras las jornadas técnicas, la emoción comenzará el día 7 de noviembre. Santiponce volverá a vivir la segunda edición de su cross popular largo mixto, una carrera nocturna que abrirá el programa del fin de semana en el Conjunto Arqueológico. Será una forma distinta de disfrutar de una de las grandes citas del atletismo sevillano, con el recorrido romano como telón de fondo.

La salida está prevista para las 18:30 horas. Por delante, los corredores tendrán 7.180 metros, repartidos en tres vueltas al circuito B. La prueba está abierta a hombres y mujeres de las categorías sénior y máster: podrán participar los nacidos entre 1992 y 2006, además de los atletas de 1991 o anteriores. El domingo concentra las carreras de base, las pruebas internacionales y el cross popular corto, la larga mixta se disputa el sábado al anochecer. No es una carrera por relevos: cada participante completa el recorrido individualmente, dentro de una prueba con participación mixta.

La propuesta forma parte del programa popular de esta edición, que vuelve a ofrecer dos distancias. Quienes se decantan por la larga mixta podrán correr entre los circuitos del recinto arqueológico cuando la luz del día empiece a desaparecer. Es un contexto poco habitual para una carrera de campo a través y uno de los atractivos de esta segunda edición. La gran demanda ha hecho que la página web ya haya colgado el “no hay billetes” para esta prueba que tantos adeptos tiene en la provincia sevillana.

El XLIV Cross Internacional de Itálica se celebrará los días 7 y 8 de noviembre. La prueba larga mixta será la encargada de poner en marcha el fin de semana, antes de que el domingo tomen el protagonismo las carreras de las categorías inferiores y los atletas internacionales.