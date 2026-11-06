Aregawi, Kwizera, Ndikumwenayo y Amebaw, se suman a la nómina de atletas participantes en el XLIV Cross Internacional de Itálica

La élite del atletismo internacional está ya preparada para escribir una nueva página en la historia del Cross Internacional de Itálica, que en su XLIV edición se disputará los días 7 y 8 de noviembre, en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce, organizado por el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla

El Cross de Itálica volverá a reunir en Sevilla a algunos de los principales nombres del campo a través. La prueba, que se disputará el próximo 8 de noviembre, marcará además el inicio de temporada para Thierry Ndikumwenayo, vigente campeón de Europa, en una cita que también contará con Rodrigue Kwizera, ganador el pasado año y compañero de entrenamiento y de club del español.

Ndikumwenayo llega a la carrera sevillana después de una temporada de pista prácticamente en blanco. Una lesión le impidió competir durante buena parte del curso, aunque ya ha vuelto a ponerse un dorsal. Lo hizo hace tres días en el medio maratón de Valencia, donde terminó segundo con un tiempo de 58:09. Itálica será ahora su primer compromiso de campo a través de la campaña. El español conoce bien la prueba. Ya levantó los brazos en 2022 y 2024, y en su palmarés reciente figura también el oro europeo conquistado en Lagoa en 2025. En aquella carrera superó al francés Jimmy Gressier en la recta final para proclamarse campeón continental. Su regreso al cross en Sevilla le permitirá medir de nuevo su estado de forma en una disciplina en la que ha logrado algunos de sus resultados más importantes.

Kwizera será uno de sus principales rivales. El burundés ganó en Itálica en 2021 y 2025, por lo que también aspira a alcanzar su tercera victoria en la prueba. Su actualidad acompaña: hace tres días se impuso en el medio maratón de Valencia con un registro de 58:03, marca que le situó entre los diez mejores cronos mundiales de todos los tiempos. La carrera sevillana ofrecerá así un nuevo duelo entre dos atletas que comparten entrenamientos y club.

La prueba femenina contará con la etíope Likina Amebaw, campeona mundial de cinco kilómetros en ruta y campeona del Ultimate en Budapest. Amebaw intentará trasladar al campo a través el buen momento que ha mostrado recientemente ante un grupo de rivales de nivel. Entre ellas estará María Forero, que cerró su etapa en categorías inferiores con el título sub-23 del Europeo de cross de 2025, tres años después de ganar el oro sub-20. Con Ndikumwenayo de vuelta, Kwizera dispuesto a defender su triunfo y Forero entre las atletas destacadas de la prueba femenina, Itálica prepara una nueva edición con varios campeones en la línea de salida. La coincidencia de ambos atletas en la carrera concentrará parte de la atención en la categoría masculina.