Javier Fernández certifica el campo de fútbol 11 en Villaverde del Río, primero en Andalucía sin microplásticos ni necesidad de riego

A través de la Diputación de Sevilla, se ha podido lograr importantes avances para este campo, consiguiendo que se convierta en una referencia en Andalucía

El campo de fútbol 11 San Sebastián, en Villaverde del Río, se ha convertido en el primero de Andalucía en contar con un césped artificial sin microplásticos ni materiales de relleno. La superficie, que tampoco necesita riego para su mantenimiento habitual, ha sido renovada con una inversión cercana a los 300.000 euros de la Diputación de Sevilla, a través del Plan Sevilla 107. El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, y el alcalde de la localidad, José María Martín Vera, visitaron las instalaciones para conocer el resultado de una actuación que moderniza el terreno de juego municipal. El césped anterior acumulaba quince años de uso continuado y es utilizado principalmente por la U.D. Villaverde, equipo que compite en la 2ª Andaluza.

La nueva superficie ocupa 6.500 metros cuadrados y ha sido instalada por la empresa OPSA. Su sistema prescinde de cargas y de lastrado de arena, y está diseñado para facilitar la recuperación de los materiales al final de su vida útil. La ausencia de rellenos también reduce las tareas de mantenimiento: no requiere descompactarlos ni reponerlos. Además, al simplificar los materiales, el sistema reduce las necesidades de transporte durante la instalación.

La renovación ha incluido trabajos en el drenaje, con la sustitución de canaletas y rejillas deterioradas, así como el cambio de los cañones de riego emergentes por otros de mayor alcance y menor consumo de agua. El modelo de césped está presente también en campos de equipos como la Real Sociedad, el Real Valladolid, el Eibar, el Werder Bremen, el Olympique de Marsella, el PSV Eindhoven y el Manchester City.

Martín Vera destacó el impacto de la inversión para el municipio y para la actividad deportiva de base. “Ha sido una apuesta de la Diputación de Sevilla en el deporte de Villaverde. Sin no fuera por la Diputación, el deporte en nuestro pueblo no podría existir”, afirmó. El alcalde añadió que el Ayuntamiento no dispone de recursos suficientes para afrontar por sí solo una obra de este coste y cifró en cerca de 600 los niños que participan en la práctica deportiva local. Fernández, por su parte, relacionó la mejora de las instalaciones deportivas con el apoyo a los municipios de la provincia. También se refirió a otras inversiones previstas en Villaverde del Río, especialmente en materia hidráulica, y señaló que la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento está permitiendo avanzar en actuaciones para la localidad.